Le Salon du Bourget ouvre ses portes au grand public ce vendredi 20 juin 2025 : l’occasion idéale de revenir sur quelques affaires d’espionnage industriel survenues lors de la précédente édition. Entre clés USB piégées, vols d’ordinateurs et espions infiltrés en agents d’entretien, les coulisses du plus grand rendez-vous aéronautique mondial réservent bien des surprises.

Tous les deux ans, pendant une semaine, Le Bourget devient le cœur de l’écosystème aéronautique mondial. Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE), qui s’y tient du 16 au 22 juin 2025, est un lieu incontournable de rencontres, d’innovations, mais également… d’espionnage industriel. Chaque année, les services du ministère des Armées, notamment la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD), observent et déjouent de nombreuses tentatives de collecte de renseignements ou de vol de données sensibles.

Voici 5 histoires vraies, qui vous plongent dans les coulisses de la sécurité industrielle, tirées d’un rapport du ministère des Armées publié en avril dernier, avec des recommandations pour mieux se protéger.

Les principaux modes opératoires d’espionnage constatés lors de l’édition 2023 du Bourget. // Source : DRSD

L’agent d’entretien qui n’était pas là par hasard

Un agent d’entretien, recruté par un prestataire externe, est chargé du nettoyage au Salon du Bourget. Un soir, il est surpris par la sécurité dans une salle de réunion d’un grand industriel européen, alors qu’il n’est pas censé s’y trouver. Son attitude nerveuse alerte les agents, qui le questionnent. L’enquête révèle qu’il avait été missionné par le service de renseignement de son pays pour collecter des informations sur le programme d’armement de l’industriel.

L’action rapide de l’officier de sécurité aura permis d’anticiper toute action malveillante. Une plainte a été déposée contre l’agent d’entretien.

Le recruteur qui en savait trop

Au détour de discussions entre les allées du Salon, un ingénieur français accepte l’invitation d’un industriel étranger à un gala dans un grand palace parisien.

Sur place, il est abordé par un homme se présentant comme le directeur de programme d’une entreprise asiatique, qui lui propose un poste à haute responsabilité basé à l’étranger. L’ingénieur refuse, mais l’homme insiste, évoquant les universités locales dans le domaine exact que souhaite étudier sa fille. Or, l’ingénieur n’avait jamais évoqué sa fille, ni ses aspirations futures. Il alerte ses supérieurs et la DRSD, qui découvrent que cette tentative de débauchage n’était pas isolée. D’autres ingénieurs français décriront une approche similaire.

Les clés USB piégées

Sur le stand d’un institut de recherche asiatique, une hôtesse distribue des clés USB et autres matériels informatiques à des représentants français du spatial ou de la microélectronique.

Un geste pas si anodin, lorsque l’on connaît les risques liés aux périphériques externes. Certains représentants, conscients du danger potentiel, signalent ces cadeaux et les remettent aux autorités. L’analyse révèle que les clés USB contiennent un logiciel espion prêt à siphonner toutes les données des appareils branchés. Ce type d’attaque, appelé « USB drop », est un classique lors des salons internationaux.

Le sac à dos « disparu »

Le sac à dos disparu, c’est l’histoire d’un commercial qui, après une longue journée de négociations avec une délégation étrangère, s’accorde un dîner en équipe.

Au moment de régler l’addition, stupeur, son sac à dos contenant son ordinateur et une ébauche du contrat négocié pendant la journée ont disparu. Vol ou coup monté ? Impossible à dire. L’employé sauve les meubles en contactant immédiatement les équipes de sécurité de son entreprise. Les mots de passe sont modifiés et tous les accès sont rapidement bloqués, évitant toute fuite sensible.

La pause déjeuner sur écoute

Il est l’heure de la pause déjeuner au Bourget, et le représentant d’une entreprise française décide de passer un coup de fil à son patron pour discuter des dernières négociations. La société vend des drones, un sujet à fort intérêt pour les oreilles baladeuses. Et ça ne manque pas : quelques jours plus tard, des concurrents étrangers sont au courant de détails confidentiels évoqués lors de l’appel. Impossible pour l’employé de prouver l’espionnage et ce sont des mois, voire des années de travail qui sont mis en péril. En plus de possibles sanctions pénales si les informations s’avèrent être classifiées.

Comment éviter l’espionnage industriel ?

Vous vous apprêtez à vous rendre au Bourget ? Ou vous êtes simplement un petit être humain conscient des risques qui rôdent ? Voici 4 conseils, distillés par la rédaction de Numerama, pour éviter de se faire espionner :



1. Développer une vigilance face à l’ingénierie sociale

Les tentatives de manipulation ou de collecte d’informations personnelles, comme dans le cas du « recruteur qui en savait trop », montrent l’importance de rester discret sur sa vie privée et professionnelle, même lors d’échanges informels. Si un interlocuteur semble connaître des détails que vous n’avez jamais partagés, il faut s’en méfier et alerter sa hiérarchie ou les autorités compétentes.

2. Ne jamais brancher de clés USB ou de matériel inconnu

Les attaques par « USB drop » sont fréquentes lors des salons internationaux. Refusez systématiquement les supports de stockage offerts ou trouvés sur place.

3. Apprendre à gérer ses mots de passe et ses accès

En cas de vol ou de perte de matériel, il est crucial de réagir vite : changer immédiatement les mots de passe, alerter le service informatique et bloquer les accès à distance. Utilisez des mots de passe complexes, différents pour chaque service, et activez l’authentification à deux facteurs quand c’est possible.

4. Sensibiliser les collaborateurs à leur rôle clé dans la sécurité de l’entreprise

Les employés sont souvent la première cible des attaquants, que ce soit par des approches directes (recrutement, manipulation) ou indirectes (vol de matériel, écoute de conversations). Il est essentiel de former régulièrement les équipes aux risques cyber et aux bonnes pratiques, et de rappeler que la sécurité de l’entreprise repose aussi sur leur vigilance au quotidien.

