Alors que le livret A rémunère à 3 % par an, Revolut lance un compte épargne qui peut aller jusqu’à 3,25 %. En bonus : les intérêts sont versés quotidiennement.

Vous trouvez que le livret A n’est pas assez « rentable » ? Revolut aussi, et la néobanque compte bien vous séduire avec son nouveau produit d’épargne. Un « Livret d’Épargne » qui rémunère jusqu’à 3,25 % par an et dont les dépôts et retraits peuvent être faits à tout moment et sans frais.

Jusqu’à 3,25% par an : le premier livret d’épargne de Revolut est là

Attention tout de même, cette rémunération n’est pas disponible pour tous les clients de la banque en ligne ; cela dépend de leur abonnement :

Abonnés Standard et Plus : 1,5 % ;

Abonnés Premium : 1,5 % ;

Abonnés Metal : 3 % ;

Abonnés Ultra : 3,25 %.

Autrement dit, si vous voulez avoir une rémunération à 3,25 % par an, il vous en coûtera 45 euros par mois, sur douze mois, soit 540 euros par an. Si vous voulez rentabiliser l’abonnement, il vous faudrait alors un dépôt de 16 615 euros minimum (sans compter les intérêts composés quotidiens). Évidemment, l’abonnement Ultra comporte nombre d’autres avantages qui peuvent vous intéresser. Les intérêts sont calculés et versés tous les jours, quand chez les banques traditionnelles, c’est tous les quinze jours et versés en fin d’année.

L’interface du livret d’épargne dans l’application Revolut // Source : Revolut

Autre élément à savoir : il s’agit d’un taux maximal brut. Ce qui signifie que vous n’aurez pas réellement 3,25 % d’intérêts. Il y a aussi la flat tax, ou le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) qui est déduit et qui retire 30 % des intérêts. En net donc, le produit d’épargne de Revolut rémunère à 2,4 % nets.

Il y a tout de même un plafond pour ce livret : 100 000 euros, contre 22 950 euros pour le livret A. D’ailleurs, 100 000 euros, c’est aussi la garantie des avoirs en cas de faillite.

Quant à l’ouverture du compte, pas besoin de montant minimum. Pour toute ouverture de livret d’épargne chez Revolut jusqu’au 30 novembre, la néobanque offre le taux à 3,25 % pour tous les utilisateurs jusqu’en mars 2025. L’ouverture est facile :

Mettez à jour l’application Revolut avec la dernière version (10.47 et plus) ;

Cliquez sur « Comptes » ;

Appuyez sur « Ajouter un nouveau » ;

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Épargne et fonds » ;

Choisissez « Livret d’Épargne ».

Revolut toujours à l’assaut des banques françaises

Revolut l’affirme dans son communiqué de presse : les comptes flexibles sont un succès. Pour rappel, il s’agit d’un produit d’investissement dans des fonds monétaires. Lancés depuis un an en France, ils rencontrent un certain succès : plus de 700 millions d’euros ont été investis. Forte de 3,5 millions de clients en France, Revolut passe une vitesse avec son premier produit d’épargne taillé pour concurrencer le livret A qu’on trouve chez toutes les banques. La France est effectivement un marché primordial pour la néobanque : elle vise 20 millions de clients d’ici à 2029.

Une carte Revolut et l’app. // Source : Presse Revolut

Le directeur de la croissance et du marketing de l’entreprise Antoine Le Nel l’affirme : « nous allons, par ailleurs, continuer à développer notre gamme de produits d’épargne et de crédit, avec le livret A et le crédit immobilier en ligne de mire. » La force de Revolut, ce sera notamment de proposer des ouvertures de comptes rapides et faciles et des rémunérations quotidiennes, afin d’attacher ses clients à ses services. Rendez-vous en 2025 pour voir arriver le livret A (Revolut a obtenu son agrément) et le crédit immobilier dans Revolut.

