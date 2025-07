Lecture Zen Résumer l'article

Depuis fin juin, une nouvelle vague d’arnaques au colis déferle sur les messageries des Français. Cette fois, les cybercriminels adoptent une approche plus subtile : au lieu d’envoyer immédiatement un lien frauduleux, ils engagent d’abord la conversation avec un simple SMS d’accroche : « Bonjour, vous êtes à la maison ? »

Attendre patiemment sa proie, et bondir dessus au moindre faux pas : voilà, en résumé, le stratagème derrière cette nouvelle campagne de phishing qui sévit en France depuis la fin du mois de juin. Conscients que les messages d’arnaque au colis trop directs sont désormais mieux repérés, les escrocs misent sur l’ingénierie sociale à grande échelle et préfèrent désormais s’introduire de manière plus douce et formelle.

L’objectif, lui, reste inchangé : une fois la conversation amorcée et votre réponse obtenue, un lien frauduleux vous est transmis, dans l’espoir de vous piéger.

SMS frauduleux reçus par un journaliste de Numerama le 8 juillet 2025 // Source : Numerama

Je repasse ou je mets en point relais ?

« Bonjour, vous êtes à la maison ? » ou « Bonjour, vous êtes chez vous ? » : les variantes ne manquent pas, mais le scénario reste identique. Selon le faux livreur, le colis serait trop volumineux pour entrer dans la boîte aux lettres. Peu importe que vous attendiez réellement une livraison ou non, cette campagne joue, comme souvent, sur l’envoi massif de messages pour toucher, par hasard, des personnes qui attendent effectivement un colis et ainsi semer le doute.

Ensuite, le faux livreur propose systématiquement de cliquer sur un lien, sous prétexte de choisir un point relais ou de réserver un nouveau créneau de livraison.

Ce lien mène vers un site frauduleux, où les pirates espèrent que vous saisirez vos informations personnelles et bancaires.

Comment éviter l’arnaque ?

L’été est une période particulièrement propice aux arnaques en ligne. Beaucoup de Français sont en déplacement et peuvent répondre dans la précipitation. De plus, la saison des soldes et les événements comme les Amazon Prime Day augmentent l’intérêt des cybercriminels pour les amateurs de shopping en ligne.

Pour ne pas tomber dans le piège et distinguer le vrai du faux, voici quelques conseils :

Examinez bien le destinataire. La Poste, Colissimo ou Mondial Relay n’envoient jamais de messages avec un numéro commençant par 06, 07 ou 09.

Si vous attendez un colis, allez directement sur le site du service de livraison avec votre numéro de commande pour vérifier si celui-ci rencontre des soucis de transport.

Vous pouvez directement contacter les sociétés concernées si vous avez un doute.

Signalez toute tentative de phishing sur la plateforme « Signal Spam » et informez votre opérateur.

