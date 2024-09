Lecture Zen Résumer l'article

Les États-Unis ont observé une augmentation de l’activité des navires russes près des câbles sous-marins, essentiels au trafic internet.

L’activité navale de la Russie autour des zones de câbles sous-marins alarme les États-Unis. Le média américain CNN rapporte le 6 septembre 2024 que des navires russes ont été aperçus au début du mois près d’infrastructures sous-marines critiques, loin des côtes russes.

« Nous sommes préoccupés par l’activité navale accrue de la Russie dans le monde entier et par la possibilité que le pays cherche à nuire à l’infrastructure sous-marine critique des États-Unis et de leurs alliés », a déclaré un responsable américain à CNN. « La Russie continue de développer des capacités navales pour le sabotage sous-marin, principalement via le GUGI, une unité militaire qui opère des navires de surface, des sous-marins et des drones navals », ajoute-t-il.

Plus de 95 % des flux de données internationaux transitent par ces câbles sous-marins. Un sabotage organisé et de grade ampleur sur plusieurs sites pourrait avoir un impact conséquent sur les communications.

Les cables sous-marin sont une cible stratégique pour perturber le trafic internet. Source : Norimoto

Un risque de sabotage russe en Europe

L’Europe du Nord partage les mêmes préoccupations. Il y a plus d’un an, en avril 2023, plusieurs médias nordiques révélaient un plan du Kremlin pour saboter à la fois des câbles sous-marins et des parcs éoliens. Moscou pourrait chercher à se venger de l’explosion du gazoduc Nord Stream, survenue en 2022, en attaquant des installations d’éoliennes offshores, selon les journalistes.

La Russie aurait constitué une flotte de navires fantômes, chargée de cartographier la mer Baltique et localiser les câbles. Ces menaces auraient d’ailleurs incité l’Otan à lancer le programme HEIST [Hybrid Space and Submarine Architecture project to Ensure Information Security of Telecommunications] pour réorienter le trafic Internet vers des systèmes satellitaires en cas d’attaque.

