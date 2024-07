Lecture Zen Résumer l'article

Les autorités américaines ont sanctionné deux hackers russes, accusés d’avoir ciblé des infrastructures énergétiques aux États-Unis et en France. Ils s’étaient d’ailleurs trompés sur la cible en France.

Le département du Trésor américain a sanctionné à la fin du mois de juillet 2024 deux membres présumés d’un gang de pirates russes. Ces hackers sont accusés d’avoir ciblé des infrastructures énergétiques aux États-Unis et en Europe. Outre-Atlantique, les cybercriminels russes s’en sont pris à des châteaux d’eau au Texas. En France, ces hackers ont piraté un moulin hydraulique dans un village, pensant s’en prendre à un barrage. Ils ont également ciblé des entreprises en Pologne.

Yuliya Vladimirovna Pankratova et Denis Olegovich Degtyarenko ont été désignés par les autorités américaines comme les leaders du groupe d’hacktivistes ultra-nationalistes Cyber Army of Russia Reborn. Ce groupe se charge de mener des actions médiatiques contre l’Occident et tous les ennemis désignés de la Russie. Ils font partie des nombreux collectifs de pirates militants formés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les deux leaders supposés de Cyber Army of Russia. // Source : Département du trésor américain

Des hackers potentiellement missionnés par le Kremlin

La société de cybersécurité Mandiant, pense que plusieurs membres de ces collectifs de hackers sont liés directement au Kremlin. Ils utiliseraient ces actions de hacktivistes comme couverture pour se faire passer pour de simples pirates engagés.

Leurs actions n’ont fait que peu de dégâts, heureusement, même si le système informatique d’un château d’eau a été perturbé durant plusieurs jours. Les mandats lancés contre des hackers russes aboutissent rarement à des arrestations, puisque ces derniers se cloitrent dans leur pays généralement. Néanmoins, il est possible de bloquer leur compte en banque et de les empêcher de voyager.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+