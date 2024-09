Lecture Zen Résumer l'article

Les autorités américaines ont émis un avis de recherche contre cinq pirates, membres du renseignement russe. Ces hackers sont responsables de nombreuses cyberattaques contre l’Ukraine et les pays de l’OTAN.

Les États-Unis continuent d’exposer les agents au service du Kremlin. Dans un communiqué publié le 5 septembre par le ministère américain de la Justice, l’identité de cinq membres d’une unité de renseignement de Kremlin vient d’être rendue publique. Les cinq hackers sont accusés d’être impliqués dans l’opération WhisperGate, un logiciel destructeur utilisé contre l’Ukraine, ainsi qu’une vaste campagne de piratage contre vingt-six pays de l’OTAN.

Le gouvernement américain offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information pouvant aider à les arrêter. « La campagne WhisperGate du GRU – l’unité de renseignement militaire russe – cible les infrastructures critiques ukrainiennes sans valeur militaire. Elle incarne le mépris de la Russie pour les civils innocents dans le cadre de son invasion injuste », a déclaré le procureur dans le communiqué.

Parmi les cibles de ces pirates, on trouve le ministère de l’Intérieur, le Trésor public et l’administration judiciaire, ainsi que d’autres agences civiles.

Une unité du Kremlin spécialisée dans l’espionnage et le sabotage

L’unité 29155 continue de mener des opérations d’espionnage et de sabotage à travers le monde, selon le FBI. C’est l’une des sections les plus actives du renseignement russe. Ses membres peuvent être chargés de détruire des systèmes d’informations ou assassiner des cibles désignées par le Kremlin. L’empoisonnement de Sergueï et Ioulia Skripal au Royaume-Uni en 2018 est lié à cette unité.

La campagne WhisperGate a été lancée avant l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Les pirates s’étaient infiltrés sur les serveurs de nombreuses institutions ukrainiennes avec l’objectif de détruire toutes les données stockées.

Ces poursuites lancées par les États-Unis servent surtout à empêcher les accusés d’effectuer des transactions financières ou de se déplacer à l’étranger sans être arrêté par un pays partenaire de Washington.

