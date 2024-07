Lecture Zen Résumer l'article

Des images satellites montrent les premières installations militaires chinoises à Cuba. La Chine construit plusieurs bases de renseignements et d’espionnage dans la région.

En 2024, Cuba reste un poste privilégié pour les adversaires des États-Unis. Le Wall Street Journal révèle le 2 juillet que la Chine installe des antennes sur la baie à Cuba, pour potentiellement mener des missions d’espionnage dans la région.

Des images satellites des nouvelles bases ont été fournies aux journalistes par le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington. L’année dernière, Beijing et la Havane avaient négocié des partenariats de défense et de renseignement, avec l’établissement d’un centre de coopération militaire sur l’île. Des installations d’écoute électronique avaient été publiquement évoquées.

Les deux pays n’ont pas longtemps attendu pour lancer leur projet, puisque des antennes auraient déjà émergé dès le début de l’année 2024. Une autre base est en construction sur le site de « El Salao », non loin de la célèbre prison américaine de haute sécurité, Guantánamo.

La base Bejucal à Cuba. // Source : Center for Strategic and International Studies

La Chine veut capter tous les signaux dans la région de Cuba

La base de « El Salao » devrait accueillir un réseau d’antennes circulaire pour intercepter tous les signaux électroniques aux alentours. Cette technique employée depuis la Seconde Guerre mondiale est utilisée pour capter des signaux radar, de navigations ou de surveillance utilisés par divers appareils (navires, drones).

Les images de la base d’El Salao. // Source : Center for Strategic and International Studies

Cuba est en conflit diplomatique avec les États-Unis depuis les années 1960. Longtemps considérée comme une base d’influence de l’URSS en Amérique latine, la Havane se tourne désormais vers le principal rival de Washington. Beijing cherche ces dernières années à démontrer toute sa capacité de surveillance et d’espionnage face aux États-Unis.

L’Empire du milieu étend d’ailleurs sa présence sur ce continent, comme en témoigne la construction d’un mégaport sur la côte du Pérou.

La Russie a également affiché son intention d’influencer la région en envoyant en juin un sous-marin à propulsion nucléaire et une frégate dans le port de La Havane.

« Nous prenons bien sûr tout cela au sérieux, mais ces exercices ne représentent pas une menace pour les États-Unis », avait déclaré le Pentagone le mois dernier. Pas de réactions en revanche de Washington pour les nouvelles installations chinoises.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !