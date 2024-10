Lecture Zen Résumer l'article

[Info Numerama] Une cyberattaque a touché la prestigieuse université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’établissement annonce qu’il déposera plainte.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne confirme ce 10 octobre avoir été touché par une cyberattaque. Contacté par Numerama, l’établissement indique « qu’une extraction de données non confidentielles à partir de l’annuaire public de l’université » a eu lieu. Ces informations auraient été récupérées depuis un compte utilisateur usurpé préalablement.

« Les données concernées incluent les noms et prénoms de personnels et étudiants, leurs adresses électroniques universitaires, leurs photos (si le consentement avait été donné par l’utilisateur), ainsi que leur statut au sein de l’établissement (étudiant, enseignant…) » précise l’université.

« Les comptes ayant activé l’option « Figurer sur la liste rouge », qui limite la visibilité des données uniquement aux personnels de l’université, ne sont pas affectés par cet incident » ajoute le service dédié de l’établissement.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne déposera une plainte et une notification de violation de données sera effectuée auprès de la CNIL conformément aux obligations légales.

Des données personnelles dérobées par le pirate

L’annonce a d’abord été postée par un cybercriminel sur un célèbre forum de hackers. Selon lui, la base de données dérobée concerne 73 000 personnes.

Des photos d’anciens étudiants et du personnel ont également été postés.

L’université rappelle qu’elle est régulièrement visée par les cybercriminels. Elle prévoit de déployer « progressivement de nouveaux dispositifs de sécurisation tels que l’authentification multifacteurs ».

Que faire si vous êtes concernés par la cyberattaque

Les personnes concernées par cette fuite doivent se montrer particulièrement vigilante quant aux tentatives de phishing et d’usurpation d’identité. Vérifiez toujours l’adresse mail du destinataire ainsi que le nom de domaine du site. Le plus simple, si vous avez un doute, est de ne jamais cliquer et de directement contacter le prétendu auteur du mail par téléphone ou en vous connectant de manière classique sur votre compte.

