Samsung fait savoir qu'il proposera lui aussi une carte bancaire. Elle devrait être lancée cet été.

La sortie d’une carte bancaire made in Apple en 2019 n’est pas passée inaperçue dans le quartier-général de Samsung, à Séoul. Près d’un an après l’annonce surprise de la firme de Cupertino, c’est au tour du géant sud-coréen de se préparer à sauter le pas. Le 7 mai 2020, l’un des cadres du groupe, en charge de la solution de paiement mobile Samsung Pay, s’est fendu d’un article pour annoncer une future carte bancaire.

Un service ressemblant à Orange Bank ?

Mais pour les détails sur ce nouveau moyen de paiement, il faudra repasser. La compagnie fait comprendre qu’elle préfère réserver ses annonces à un moment plus opportun. Aussi les indications sont bien minces : on sait juste que la carte bancaire sortira au cours de l’été 2020 et qu’elle sera conçue en partenariat avec SoFi. Ses conditions d’emploi comme sa disponibilité à l’international restent inconnues.

Cette carte s’articulera naturellement avec Samsung Pay et la compagnie promet « une nouvelle expérience sur Samsung Pay, avec une carte de débit innovante accompagnée d’ un compte de gestion de gestion d’espèces », ce qui suggère une bascule plus marquée de Samsung dans le domaine de la banque en ligne. C’est à l’image, par exemple, d’Orange Bank, laquelle propose des fonctionnalités du même ordre.

Sur ce créneau, Apple et Samsung ne devraient pas rester seuls bien longtemps. Outre la présence de nombreuses néobanques et autres banques en ligne, un autre poids lourd est attendu dans les semaines ou les mois à venir : Google. Plusieurs visuels d’une future carte bancaire ont été publiés courant avril, démontrant l’envie du géant du numérique de consolider ses positions.

Crédit photo de la une : Simon D