Le Mobile World Congress a été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. La Game Developers Conference suivra-t-elle le même chemin ? Ses organisateurs affichent leur confiance, mais plusieurs annulations ont déjà eu lieu.

La Game Developers Conference (GDC) connaîtra-t-elle le même sort que celui du Mobile World Congress (MWC), qui a été contraint d’annuler son édition 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) ? Nous n’en sommes pour l’instant pas encore là. Toutefois, au regard de la propagation de la maladie, qui sévit en Chine et qui a atteint plusieurs autres pays à travers le monde, les organisateurs pourraient être poussés à renoncer à maintenir le salon.

Et comme dans le cas du MWC, c’est la défection en cascade des participants qui pourrait forcer le GDC à jeter l’éponge. Or depuis le 20 février, force est de constater que la débandade a commencé.

Premiers désistements à la GDC

C’est le cas de Facebook, qui a expliqué que ses équipes en réalité virtuelle et augmentée, ainsi que celles dédiées aux jeux vidéo, ne feront pas le déplacement. À la place, le réseau social entend diffuser ses annonces en ligne, via des vidéos et des communiqués, et mettre à profit la visioconférence. Le site recommande d’ailleurs à ses employés de ne pas visiter le salon cette année.

Le même jour, Sony a déclaré à Game Industry avoir pris la décision de passer son tour pour cette année à cause de la situation fluctuante autour du coronavirus, qui évolue chaque jour et est susceptible de compliquer à tout moment les voyages internationaux. Depuis la médiatisation de l’épidémie, plusieurs dessertes aériennes, notamment pour la Chine, ont été mises à l’écart.

Kojima Productions has made the difficult decision to cancel our participation at the 2020 Game Developers Conference due to increasing concerns related to coronavirus. (1/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 24, 2020

Dernier abandon remarquable, celui de Kojima Productions. Le studio de jeu vidéo japonais, connu pour la série Metal Gear et Death Stranding, a fait savoir le 24 février qu’il ne fera pas non plus le déplacement à San Francisco, ville d’accueil de la GDC depuis 1988. En conséquence, Hideo Kojima, tête pensante de l’entreprise, n’assurera pas la session qu’il devait animer le 19 mars.

La GDC maintient le salon

Ces désistements pourraient en amener d’autres, à mesure que la date de la conférence — elle aura lieu du 16 au 20 mars — se rapprochera et si l’épidémie continue de progresser malgré les dispositions prises par les différents gouvernements pour tenter de la juguler. Déjà le 13 février, du fait des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine, la GDC annonçait l’absence des compagnies chinoises.

« Tous nos exposants basés en Chine (environ 10 % des 550 entreprises accueillies au GDC cette année) ont dû repousser leur participation à 2021 ou envoient du personnel nord-américain pour tenir leur stand », écrivait alors le GDC. Le 20 février, les organisateurs ont réaffirmé leur conviction de pouvoir organiser un évènement « sûr et réussi », avec l’appui des autorités de santé locales. « Nous continuons également à suivre les dernières directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et de l’OMS », ont-ils ajouté.

Une page dédiée synthétisant les informations sur les conséquences éventuelles du coronavirus sur l’organisation du salon a été mise en place.

