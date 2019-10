Amazon lance en France Prime Video Channels, un service permettant de s'abonner à bas prix à des chaînes de télévision, en plus de Prime Video.

Le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) Amazon Prime Video vous donne satisfaction, mais vous aimeriez bien élargir un peu l’offre à laquelle vous avez accès ? Alors c’est peut-être en direction du nouveau service « Prime Video Channels » qu’il vous faut regarder : depuis le 15 octobre, la clientèle française a en effet accès aux microabonnements à des services de SVOD tiers.

Concrètement, il s’agit d’un service de chaînes payantes à la carte. Déjà disponible aux USA et dans quelques pays européens, Prime Video Channels permet à l’internaute de sélectionner les contenus audiovisuels qui l’intéressent et de composer ainsi son propre bouquet TV. L’accès à chaque chaîne nécessite un abonnement mensuel. Celui-ci s’ajoute à Amazon Prime, qui est de 49 euros par an.

L’arrivée de Prime Video Channels en France était envisagée dès le printemps 2018, au moins. Il aura fallu plus d’un an pour que la gestation s’achève, notamment parce qu’il a fallu tenir compte des contrats d’exclusivité entre distributeurs et propriétaires de chaîne. Ainsi, Discovery et Eurosport ne sont pas proposées en France, du fait d’accords exclusifs avec SFR et Canal+, alors qu’elles le sont ailleurs en Europe.

Chaînes pour Prime Video Channels en France

Pour ses débuts en France, Amazon Prime Channels propose les chaînes suivantes :

STARZPLAY (Lionsgate) : 4,99€/mois ;

TFOU MAX (TF1) : 3,99€/mois ;

GulliMAX (Lagardère) : 2,99€/mois ;

MGM (MGM) : 3,99€/mois ;

GEO Television (RTL) : 3,99€/mois ;

Action Max (Mediawan) : 3,99€/mois ;

Crime District (Mediawan) : 1,99€/mois ;

Mon Science & Vie Junior (Mediawan) : 2,99€/mois ;

Automoto (Mediawan) : 2,99€/mois ;

Toute l’Histoire (Mediawan) : 1,99€/mois ;

MUBI (MUBI) : 9,99€/mois ;

Canal J + Tiji (Lagardère) : 1,99€/mois ;

Hopster (Plato Media) : 4,99€/mois ;

Mezzo + Mezzo HD : 3,5€/mois ;

Un service à la carte

D’autres contenus audiovisuels doivent arriver au cours des prochains mois, promet Amazon. Trois chaînes sont d’ores et déjà annoncées : AB1, Mangas et Science & Vie TV. Le géant du e-commerce n’a pas donné le prix qu’il faudra débourser chaque mois pour y avoir accès, mais il devrait ne pas dépasser la barre des 5 euros (dans cette liste, seule MUBI fait figure d’exception, avec une offre à presque 10 euros).

Avec Video Channels, Amazon fait le pari d’une télévision vraiment à la carte : certes, il faut composer soi-même son bouquet, mais la clientèle évite ainsi de payer pour des chaînes qui ne sont jamais regardées, mais qui sont pourtant incluses dans des bouquets de type Canal Sat. Toutefois, le coût cumulé de plusieurs chaînes Video Channels est susceptible de dépasser le prix d’une offre classique.

Amazon précise que son offre de télévision à la carte bénéficie d’une période d’essai de 30 jours. Au-delà, l’abonnement est annulable à tout moment, la plateforme n’imposant aucun engagement.