Actuellement soupçonné de malversations par la justice japonaise, Carlos Ghosn (ou plutôt, son équipe de com) a utilisé Twitter pour reprendre le contrôle de sa communication et annoncer une conférence de presse qui doit tout expliquer.

Après avoir passé des mois à clamer son innocence face aux accusations de malversations, Carlos Ghosn est passé à la vitesse supérieure. Le 3 avril, un compte Twitter au nom de l’ancien PDG de l’Alliance Nissan-Renault-Mitsubishi a été créé. Deux tweets seulement apparaissent sur le profil, l’un en anglais et l’autre en japonais : « Je me prépare à dire la vérité sur ce qui se passe. Conférence de presse le jeudi 11 avril. » Quelques heures après la publication, le compte a obtenu le logo « vérifié », ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’un faux.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.

— Carlos Ghosn カルロス・ゴーン (@carlosghosn) April 3, 2019