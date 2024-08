Lecture Zen Résumer l'article

Le fondateur et dirigeant de Telegram, Pavel Durov, est détenu en France à la surprise générale. Il a été interpellé près de Paris alors qu’il venait d’arriver avec son jet privé. L’arrestation du patron de l’une des applications les plus utilisées au monde, notamment en Ukraine et en Russie, provoque depuis de nombreux commentaires, y compris sur le thème de la liberté d’expression.

Que se passe-t-il avec Telegram ?

À la surprise générale, Pavel Durov a été arrêté en France à l’aéroport du Bourget dans la soirée du 24 août 2024, alors qu’il voyageait dans son jet privé. C’est TF1/LCI qui a rapporté cette interpellation en premier, précisant que l’homme âge de 39 ans n’était pas seul : il était également accompagné d’un garde du corps et d’une femme.

Pavel Durov, citoyen russe et naturalisé français en 2021, et accessoirement milliardaire, est connu dans le monde entier pour avoir fondé en 2006 un réseau social appelé Vkontakte (l’équivalent russe de Facebook) et, surtout, Telegram en 2013. Cette dernière application est une messagerie instantanée similaire à WhatsApp, avec des fonctionnalités avancées.

Selon nos confrères, Pavel Durov fait l’objet d’un mandat de recherche émis par l’Office mineurs (OFMIN) de la direction nationale de la police judiciaire française, sur la base d’une enquête préliminaire. Une information judiciaire a été déclenchée par un juge d’instruction, qui a prolongé la garde à vue de l’intéressé, selon Le Figaro.

Il était par ailleurs inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR).

Que reproche-t-on à Pavel Durov ?

En tant que fondateur et dirigeant de Telegram, il est reproché à Pavel Durov de ne pas prendre avec suffisamment de considération la nécessité de modérer cette plateforme, et de ne pas coopérer, ou du moins pas suffisamment, avec les autorités judiciaires et administratives pour agir sur des contenus considérés comme illicites.

Telegram est l’objet de reproches de laxisme, en raison des activités illégales qui ont été décelées sur le service.

Il a été question de membres de Daech s’en servant pour communiquer, de dealers qui profitent de fonctions particulières pour du trafic de drogue et trouver des clients, de fraudes en tout genre, d’abus sexuels, de revenge porn, etc. Apple a même délisté provisoirement Telegram de l’App Store à cause de contenus pédopornographiques.

On y trouve même du piratage de contenus sportifs ou culturels.

Ces reproches durent parfois depuis des années, et remontent presque à la date de création de Telegram. Si la plateforme a déjà mis en place certaines mesures de modération, en fermant des canaux de discussion par exemple, ces actions ne sont pas considérées comme suffisantes. Globalement, l’application est accusée d’avoir un déficit de modérateurs.

Que répond Telegram à ces accusations ?

Dans un message publié sur X (ex-Twitter) le 25 août, Telegram a pris la parole pour contester le laisser-aller qu’on lui oppose. « Telegram respecte les lois de l’Union européenne, y compris la loi sur les services numériques (Digital Services Act) — sa modération est conforme aux normes de l’industrie et s’améliore constamment. »

L’application pense que Pavel Durov « n’a rien à cacher » et estime qu’il est « absurde de prétendre qu’une plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus commis sur cette plateforme ». Elle a aussi appelé à la « résolution rapide de cette situation », à savoir, en filigrane, la libération de Pavel Durov, sans être inquiété ultérieurement.

Pourquoi Pavel Durov s’est-il rendu en France ?

C’est l’une des énigmes de ce dossier. Il a été rapporté que Pavel Durov se trouvait précédemment en Azerbaïdjan et qu’il a ensuite pris son jet privé pour se rendre en France, malgré le mandat émis contre lui. Il est douteux de croire que l’intéressé ignorait le désir des autorités françaises de mettre la main sur lui.

Une hypothèse pourrait être liée à la femme qui se trouvait avec lui dans le Caucase. Active sur les réseaux sociaux, elle aurait manifesté un intérêt pour Paris et amené Pavel Durov à se rendre en France avec elle. De fait, elle aurait laissé des traces de ce périple sur les réseaux sociaux et permis aux forces de l’ordre de savoir où se trouve Pavel Durov.

Quelles sont les principales réactions ?

Depuis que l’interpellation du fondateur de Telegram a été rendue publique, on assiste à une éruption de commentaires qui tournent en boucle sur la fin de la liberté d’expression. Des personnalités médiatiques ont également pris la parole pour dénoncer une censure croissante en ligne et avançant sous couvert de la « modération ».

« Regardez cette publicité pour le Premier Amendement. Elle est très convaincante », a écrit par exemple Elon Musk, le patron de X, qui a multiplié les tweets et les retweets sur le sujet. L’Américain Edward Snowden, qui a été lanceur d’alerte en 2013, et qui réside en Russie depuis lors, a, lui aussi, partagé son opinion sur X :

« L’arrestation de Durov est une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme que sont la liberté d’expression et d’association. Je suis surpris et profondément attristé que Macron soit descendu au niveau de la prise d’otages comme moyen d’accéder à des communications privées. Cela rabaisse non seulement la France, mais le monde entier. »

Toute la complosphère s’est également retrouvée en ébullition après avoir appris la nouvelle, y voyant parfois la main d’Emmanuel Macron, celle de Washington. Depuis, toutes sortes d’explications sont échafaudées pour suggérer que les problématiques de modération ne sont qu’un écran de fumée, et qu’il y a des enjeux plus profonds en cours.

Du côté des chaînes russes pro-guerre, un vent de panique a aussi soufflé, note Le Monde, au motif que l’arrestation de Durov signifierait de façon automatique la compromission de l’application — par exemple, l’arrivée d’une porte dérobée (backdoor) au profit de l’Occident et de l’Ukraine. Rien ne prouve que cette théorie va vraiment se concrétiser.

Pourquoi l’arrestation de Pavel Durov suscite-t-elle une si vive indignation ?

Cette agitation s’explique à la fois par le fort succès de Telegram dans ces cercles — en raison, justement, de la modération moindre qui s’y applique — et de l’image de marque que Pavel Durov s’est forgée au fil des années, celle d’un libertarien contre les régimes autoritaires. Telegram s’était notamment retrouvée bloquée en Russie, pendant un temps.

Le fait est que l’arrestation d’un patron d’un service en ligne de ce calibre (Telegram revendique près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde) est de toute évidence une première. Il était déjà rare d’assister à l’interpellation d’employés de ces plateformes. Un cas avait marqué les esprits en 2016, an Brésil, avec un vice-président local de Facebook.

Elon Musk s’en est ému, y voyant un deux poids, deux mesures, avec le cas de Mark Zuckerberg, le propriétaire d’Instagram : « Instagram a un énorme problème d’exploitation des enfants, mais Zuckerberg n’est pas arrêté, car il censure la liberté d’expression et permet aux gouvernements d’accéder aux données des utilisateurs par des moyens détournés. »

Elon Musk a réagi à l’arrestation de Pavel Durov. // Source : Marcel Grabowski / UK Government/Identity

Cette montée au créneau d’Elon Musk pourrait aussi révéler la prise de conscience chez les pontes de la Silicon Valley que personne, de par son statut, est intouchable. Même si l’on est le patron d’un très grand réseau social, des comptes peuvent être demandés. Pour un Elon Musk, qui n’a pas l’air de trop se soucier de la modération, cela a pu marquer.

Elle sonne aussi comme un rappel sur la responsabilité des plateformes, qui ne peuvent pas se dédouaner en permanence et se laver les mains de tout devoir. Même si des règles particulières peuvent être aménagées pour tenir compte de leur statut, il leur est aussi demandé de garder la maîtrise de ce qui se passe, avec des obligations à respecter.

Telegram est-elle une application sûre ?

Sur un plan strictement technique, Telegram est par défaut moins sûre que d’autres applications équivalentes. Les messageries instantanées que sont Signal et WhatsApp optent par défaut pour du chiffrement de bout en bout, pas Telegram. Certains paramètres peuvent toutefois être activés dans les options, mais ne couvrent pas toutes les fonctions.

Y a-t-il une logique géopolitique à l’œuvre ?

L’arrestation de Pavel Durov parce que Telegram ne modère pas assez sa plateforme suscite une certaine circonspection chez plusieurs analystes et commentateurs. D’aucuns se demandent si d’autres enjeux n’entrent pas aussi en ligne de compte, en raison du rôle particulier du service en matière de désinformation, influence et propagande.

« Telegram est devenu le principal vecteur de l’influence informationnelle de la Russie dans le monde », relève le géographe Kevin Limonier, expert de la Russie. « Telegram est devenu le réseau où s’attribuent les défaites et les victoires, et où s’écrivent une partie des archives de ce conflit. » Et, de fait, « Durov joue un rôle crucial dans la dimension narrative de cette guerre ».

Guerre entre la Russie et l’Ukraine. // Source : Montage Numerama

Il n’est pas dit que son arrestation a eu pour base ce constat. Toutefois, au regard du conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie, et de l’importance de Telegram dans cette guerre, Pavel Durov est devenu « un personnage d’une ampleur géopolitique rare ». En tout cas, la Russie n’a pas tardé à réagir, via son ambassade en France :

« Nous avons immédiatement demandé aux autorités françaises d’en expliquer les raisons et avons exigé que ses droits soient protégés et qu’un accès consulaire lui soit accordé. À ce jour, la partie française refuse toujours de coopérer sur cette question. Nous sommes en contact avec l’avocat de M. Durov. »

