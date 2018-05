L'opérateur Ariane Network propose désormais dans son offre Internet en fibre optique pour le grand public la Shield TV, la box multimédia de Nvidia.

La bataille pour le contrôle du salon n’a peut-être pas encore débuté en France, mais les premières escarmouches sont là. Alors que Canal+ a annoncé mi-mai que ses clients pourront choisir une Apple TV de dernière génération à la place du décodeur de la chaîne française, voilà qu’un fournisseur d’accès à Internet, Ariane Network, a décidé d’intégrer la Nvidia Shield TV à son offre grand public.

Pour 44,9 euros par mois, la formule baptisée Kiwi propose un accès en fibre optique (jusqu’à 100 Mb/s symétrique) et la mise à disposition de la Nvidia Shield TV, le tout sans facturation du logement à la fibre optique (à condition d’être dans une zone éligible) et sans surcoût (pas de dépôt de garantie et la location de la box est incluse). Comptez toutefois 100 euros de frais d’activation.

Quelques départements concernés

À l’heure actuelle, Kiwi est accessible dans l’Ain, le Calvados, l’Eure-et-Loir, les Landes, La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Pyrénées-Atlantiques, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Essonne. Selon l’opérateur, près de 300 000 foyers sont éligibles via les réseaux d’initiative publique de ces départements qui sont branchés au réseau national de fibre optique d’Ariane Network.

Selon Ariane Network, l’offre est accessible depuis le 22 mai aux nouveaux clients qui sont éligibles et elle sera étendue dans les prochaines semaines aux abonnés actuels, « à des conditions spéciales ». Outre l’accès à Internet, la formule inclut de la téléphonie illimitée vers les fixes en France métropolitaine, les départements d’outre et 50 destinations dans le monde.

Bataille pour le salon

Le partenariat entre le FAI et Nvidia est un signe supplémentaire de la concurrence accrue qui est en train d’apparaître dans les foyers. Si la France est un pays où la box du FAI occupe une place très importante, jouant le rôle de décodeur multimédia et de point d’accès à tous les contenus vidéo, des alternatives sérieuses sont apparues dans la gamme de la box multimédia.

Et en la matière, Ariane Network a su retenir une solution performance, car dans le domaine de la box TV Android, la Nvidia Shield est la solution la plus avancée du marché. Compatible avec de nombreuses manettes, elle a accès à l’écosystème Google, gère l’ultra haute définition (4K), propose le service GeForce Now, supporte SteamLink et peut être un serveur Plex. Retrouvez notre test de la Nvidia Shield TV :