[Deal du jour] Si vous souhaitez passer à la fibre à moindre coût, l’opérateur low cost d’Orange propose en ce moment une offre à un très bon prix. La Boîte Sosh est à moins de 16 € par mois pendant les six premiers mois de l’abonnement. Une offre parfaite pour passer au très haut débit.

C’est quoi, cette offre fibre avec Sosh ?

La fibre avec la Boîte Sosh est au prix de 15,99 € par mois, sans engagement et durant les six premiers mois. Passé ces six mois, l’abonnement passe au tarif normal de 30,99 € par mois, mais vous pourrez résilier. L’offre est disponible jusqu’au 04 avril 2024, et uniquement pour les nouveaux clients qui souscrivent à une offre Boîte Sosh.

C’est actuellement l’offre fibre la moins chère du marché. Vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures offres fibre pour comparer l’offre de Sosh aux différents opérateurs.

Que propose cette offre fibre de Sosh ?

L’offre fibre Boîte Sosh propose une connexion très haut débit, jusqu’à 300 Mbits/s en téléchargement et envoi, sur le réseau Orange. La Livebox 5 accompagne l’offre, avec le Wi-Fi intelligent en théorie plus stable. Ce ne sont certes pas les débits les plus rapides du marché, mais ils sont suffisants si vous travaillez depuis chez vous, et parfaits pour télécharger et envoyer des fichiers rapidement. Vous pourrez aussi regarder du contenu sur les plateformes de SVOD en bonne qualité.

Une ligne de téléphone fixe avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à l’international est ouverte avec l’abonnement. Les appels illimités vers les mobiles ne sont malheureusement pas inclus et il faudra débourser 5 € supplémentaires par mois pour en bénéficier.

L’offre de Sosh est disponible jusqu’au 04 avril 2024 // Source : Sosh

Est-ce que cette offre fibre de Sosh est une bonne affaire ?

Cette offre est une très bonne affaire à ce prix, si vous avez juste besoin d’une connexion à la fibre. La Boîte Sosh ne comprend en effet que le strict essentiel et n’inclut pas de décodeur TV. Vous pourrez toujours faire la demande d’un décodeur TV 4K pour 5 € de plus par mois. Notez qu’un accès à l’appli TV d’Orange est présent gratuitement, avec plus de 70 chaînes disponibles. L’application fonctionne sur smartphones, tablettes et ordinateurs, mais pas sur téléviseurs.

Pour accompagner vos forfaits fibre

👉 Découvrez notre guide des meilleures TV 4K

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Fibre, ADSL : quelle est la meilleure offre Internet fixe en 2024 ? Découvrez-le avec notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.