Apple a annoncé l'acquisition de Texture, un service de presse permettant d'accéder à plus de deux cent revues moyennant un abonnement mensuel. Pour le géant américain, la stratégie est claire : tout regrouper chez lui.

Quand on regarde les récents résultats trimestriels d’Apple, on se rend compte d’une chose : la colonne Services ne cesse de prendre de l’importance (+ 18 % pour Q1). Et la firme de Cupertino souhaite que cette embellie s’inscrive dans la durée, en misant sur Apple Music mais aussi en offrant d’autres choses à ses utilisateurs.

C’est pourquoi Apple a officialisé l’acquisition de Texture, considéré comme le Netflix de la presse et regroupant plusieurs dizaines de revues et de magazines moyennant un abonnement mensuel de 9,99 dollars. Il est clair qu’il y a la volonté de renforcer toujours plus la division Services mais aussi d’affirmer son positionnement dans les médias, entamé avec Apple News. Soit de quoi faire une pierre deux coups.

Apple veut de l’info de qualité

En se payant un tel kiosque revendiquant 70 000 lecteurs actifs par jour, Apple mise sur le contenu de qualité. « Nous voulons du journalisme de qualité en provenance de sources reconnues et fiables en permettant à des magazines de continuer à produire des histoires intéressantes et attrayantes », explique Eddy Cue dans un communiqué. Une manière de répondre à l’une des problématiques de la consommation actuelle des médias en ligne qui sont parfois mis sur le même plan que les sites faisant de la désinformation ou du buzz facile.

Pour le moment, un flou entoure l’intégration de Texture. On imagine qu’Apple finira par utiliser cette plateforme pour donner un coup de boost à son agrégateur Apple News. Une véritable aubaine pour tout concentrer, sachant que le kiosque virtuel restera disponible sur Android mais aussi via le magasin d’Amazon.

Apple veut donc rassembler un maximum de services et de produits dans sa besace. Dans un monde idéal pour Cupertino, un utilisateur profitera de toutes les facettes de l’écosystème qui est en train d’être bâti pierre par pierre. Il regardera Netflix — bientôt racheté ? — sur son Apple TV puis lira son magazine préféré sur iPad via Texture puis ira faire son footing en écoutant de la musique sur son iPhone grâce à Apple Music.