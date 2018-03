Orange et TF1 ont finalement trouvé un terrain d'entente pour re-signer un accord de distribution. L'accès à MyTF1 depuis la box Orange, qui avait été suspendu en février, sera rétabli le 12 mars.

Un accord gagnant-gagnant. C’est ainsi que Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a décrit le nouvel accord qui a été conclu entre son entreprise et le groupe TF1. « Après de longs mois d’échanges, je suis très satisfait que nous ayons trouvé un accord avec TF1. Un accord qui respecte nos principes et qui est bénéfique pour tous », s’est ainsi félicité le patron du premier opérateur de télécommunications de France.

Concrètement, avec cette nouvelle base, la brouille apparue entre Orange et TF1 au tout début du mois de février appartient officiellement au passé. Les deux entreprises s’étaient fâchées au sujet de leur contrat de distribution, qui arrivait à échéance le 31 janvier, Celui-ci sert à encadrer la retransmission des chaînes du groupe TF1 auprès des abonnés d’Orange.

Après de longs mois d’échanges, je suis très satisfait que nous ayons trouvé un accord avec TF1. Un accord qui respecte nos principes et qui est bénéfique pour tous : en premier lieu nos clients qui profiteront de services et de contenus enrichis.https://t.co/Womzyk4BuP — Stéphane Richard (@srichard) March 8, 2018

Dans un communiqué, il est dit que le contrat « renouvelle la distribution par Orange de toutes les chaines du Groupe TF1 ainsi que les services non linéaires associés à ces chaines ». Dans ce bras de fer, né de négociations infructueuses depuis deux ans, Orange avait haussé le ton en suspendant l’accès au service de replay MyTF1, mais n’était pas allé jusqu’à couper les chaînes de TF1.

Les modalités financières de l’accord entre Orange et TF1 demeurent confidentielles, mais selon Le Figaro, le montant qui a été trouvé entre les deux parties leur permet de sortir de cette crise par le haut. Ainsi, TF1 n’a peut-être pas obtenu la somme qu’il réclamait dès le départ, mais il touchera « beaucoup plus » que ce qu’il engrangeait jusqu’à présent. La somme serait significativement inférieure à 15 millions d’euros.

MyTF1 de retour le 12 mars

Il faudra toutefois que les clients Orange patientent encore quelques jours pour que le service MyTF1 soit de nouveau complètement accessible : en effet, la levée du blocage est prévue pour le lundi 12 mars. Il demeure toutefois possible d’accéder à MyTF1 sans passer par la box Orange, en se rendant directement sur le site web de la plateforme ou bien en passant par l’application mobile.

Toute la question est maintenant de savoir si l’assainissement des relations entre TF1 et Orange va avoir une incidence sur Canal+ et Free, deux groupes qui sont aussi en très net désaccord avec la première chaîne sur ce qu’il convient de verser ou non pour diffuser les chaînes et les services du groupe. Si Free est toujours engagé dans un accord en vigueur, Canal+ est dans une posture plus délicate.

TF1 vs Canal+

Le groupe a en effet pris la décision de couper la diffusion des chaînes du groupe TF1. Or, la position de force que la chaîne cryptée avait acquise ces dernières semaines est en train de s’effondrer : d’abord, parce qu’Orange n’apparaît plus comme un allié objectif, du fait de la signature d’un accord avec TF1. Ensuite parce que le gouvernement a adressé une mise en garde, obligeant Canal+ à reculer en partie sur sa coupure.

Dans ce dossier explosif, le concert des Enfoirés, diffusé ce vendredi 9 mars, pourrait bien être un point d’accroche pour permettre aux deux groupes de se rabibocher : en effet, le directeur général de Canal+, Maxime Saada, a déclaré sur France Info que le signal sera temporairement rétabli pour que chaque client de Canal+ puisse assister, s’il le souhaite, à l’évènement caritatif avec la box du groupe.

Il reste à voir si TF1 allégera ses prétentions, car Canal+ n’entend pas, de toute évidence, céder. « Une chaîne gratuite doit être gratuite pour tous les spectateurs, qu’ils soient abonnés de Canal ou non, et quelle que soit leur plateforme de réception de la télévision », a argué Maxime Saada. Et de rappeler que l’accord entre Orange et TF1 ne porte pas sur le signal de chaînes gratuites, mais sur des contenus.