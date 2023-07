Pour la première fois de son histoire, TF1 va diffuser une de ses séries en 4K. Après le football, la Star Academy et Ninja Warrior, au tour du camping de Laurent Ournac de basculer à l’ère de l’ultra haute définition.

Le titre de cet article est évidemment ironique, mais la diffusion de Camping Paradis en 4K sur TF1 est un symbole fort. Pour la première fois de son histoire, la première chaîne d’Europe se prépare enfin à tourner la page du Full HD. Un miracle dans le paysage audiovisuel français, trop souvent habitué à laisser la 4K de côté, pour des raisons économiques et techniques. En même temps, pourquoi s’embêter à diffuser en 4K quelque chose alors que la grande majorité de ses téléspectateurs ne connaissent pas la différence ?

Les 17 et 24 juillet, TF1 diffusera deux épisodes inédits de Camping Paradis, une de ses séries originales les plus populaires, en 4K. Quelques jours auparavant, le 7 juillet, une nouvelle saison de Ninja Warriors commencera, pour la première fois aussi en 4K. C’est le média spécialisé Ultra-K qui nous a donné cette information.

La télé française est-elle prête pour la 4K ?

Ces deux annonces de TF1 marquent un véritable changement de paradigme pour la télé française, qui a longtemps considéré que la qualité de diffusion n’était qu’un détail. Même si la majorité des téléviseurs vendus aujourd’hui sont compatibles 4K et que les services de streaming diffusent tous en cette qualité, rares sont les chaînes traditionnelles à s’y être mis. Un retard d’autant plus frustrant que cette norme est apparue au début des années 2010 et que les chaînes ont pourtant eu le temps de s’adapter.

TF1 4K sur Molotov. // Source : Numerama

Aujourd’hui, TF1 est une chaîne diffusée en Full HD. Ses programmes 4K sont accessibles sur un canal dédié, qui répond au nom de TF1 4K, sur lequel on trouve de temps en temps quelques événements comme des matchs de football ou la Star Academy. Le reste du temps, la régie de TF1 se contente d’un signal unique en Full HD.

Avec Camping Paradis, TF1 envoie un signal rassurant aux personnes en quête d’une meilleure qualité d’image. Le basculement de l’antenne de TF1 vers la 4K prendra sans doute énormément de temps (même s’il ne serait pas compliqué de filmer le plateau du journal de 20 heures en 4K, avec des reportages en HD), mais les équipes techniques de la chaîne vont dans le bon sens. L’année dernière, TF1 s’était associé à Molotov pour proposer sa chaîne TF1 4K à tous pour la première fois. On imagine que d’autres de ses programmes phares, comme Danse avec les stars, Koh-Lanta ou The Voice, pourraient être les prochains, sans oublier l’incontournable HPI ou des films américains (TF1 diffuse déjà de temps en temps quelques blockbusters sur son canal 4K).

Où en sont les autres chaînes ?

Comme TF1, d’autres groupes disposent de canaux événementiels dédiés à la 4K, comme M6 ou Canal+. Le groupe France Télévisions a pour ambition de faire basculer ses chaînes vers la 4K sur la TNT, mais le retard qu’il a pris dans son déploiement de Roland Garros laisse supposer que cette transition prendra du temps.

Le meilleur élève en la matière est sans doute Canal+, même si son manque de communication sur la 4K a tendance à décevoir (il n’est pas rare de voir un match annoncé comme 4K, mais finalement diffusé en Full HD). Le groupe Canal a néanmoins l’avantage de proposer un grand catalogue de contenus 4K dans son application myCANAL, ce que ne font pas les autres. D’ailleurs, nul ne sait si Camping Paradis sera en 4K sur myTF1 Max, le service de replay payant du groupe TF1, ou s’il devra se contenter de 1080p, voire de 720p.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !