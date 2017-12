Hyperloop One vient de s'offrir le dernier record de vitesse d'une capsule de test, avec un essai réussi à 387 km/h. Le constructeur n'a pas manqué de se féliciter de cet exploit, même si la commercialisation de ce mode transport futuriste à grande vitesse semble encore loin.

5 mois après avoir établi un record en atteignant les 309 km/h, l’Hyperloop One est passé au cap supérieur le 15 décembre en propulsant sa capsule de test à 387 km/h — soit plus de la vitesse d’un TGV — au sein du tube installé dans sa zone de test du Nevada.

Si l’entreprise est encore loin d’atteindre les capacités théoriques de ce mode de transport futuriste consistant à transporter des passagers dans des capsules lancées jusqu’à 1200 km/h dans des tubes, elle se félicite, à ce stade, de sa progression continue.

Virgin Hyperloop One just set a new speed record – and the onboard footage is amazing. pic.twitter.com/x53Ax2B3lO

