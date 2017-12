C'est l'heure des tops sur l'App Store !

La fin de l’année est toujours une bonne occasion pour faire le bilan. On en trouve chez YouTube et à peu près sur toutes les plateformes capables de générer un « top »… et donc naturellement sur iTunes et l’App Store. On découvre alors que, malgré les détracteurs qui prévoient sa mort prochaine, Snapchat a été l’application gratuite la plus téléchargée sur iPhone en 2017. Sur iPad, c’est Netflix qui prend la plus haute place du podium.

Le jeu « gratuit » le plus téléchargé de l’année est Super Mario Run, qui n’a de gratuit que le titre que ce classement lui donne : la démo jouable gratuitement ne dure que quelques minutes et Super Mario Run est surtout connu pour son prix de déblocage in-app élevé de 9,99 € qui n’a pas réjoui Nintendo.

Le jeu payant le plus acheté sur iPhone est Plague Inc., sorti en 2012 et régulièrement mis à jour. Amusant : il s’agit d’un titre basé sur Pandemic, que certains connaissent de la grande époque des jeux en flash. Comme quoi, pas besoin d’innover pour vendre : tant que le jeu est bon, ça marche. D’ailleurs, sur iPad, c’est Minecraft qui rafle la première place.

Plus intrigant en revanche : l’application payante la plus achetée de l’App Store en France est iScanner. Intrigant, car elle se propose grosso-modo de faire des scans avec l’appareil photo de l’iPhone. Si elle n’est, à n’en pas douter, d’excellente qualité, son prix de 5,49 € nous semble a priori prohibitif, d’autant qu’une application gratuite comme Office Lens fait peu ou prou la même chose.



D’ailleurs, depuis iOS 11, le scan est devenu une fonctionnalité native de l’OS, un brin cachée dans l’interface de Notes. On se demande donc comment, avec ces deux alternatives, des centaines de milliers de personnes (10 millions d’achats dans le monde) peuvent se décider à payer plus de 5 €. Est-ce un bel effort de référencement de BP Mobile qui appelle son application en France Scanner Document – PDF Scan ? Probablement.

Au rang des livres, on félicitera notre confrère Nicolas Furno qui prend la première place des ventes avec son guide pour iOS 11. Espérons que celles et ceux qui l’ont lu ne font pas partie des clients de l’application précédemment citée !