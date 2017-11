Google propose une nouvelle application pour les smartphones Android. Appelée Datally, elle sert à surveiller, enregistrer et contrôler sa consommation de données avec son forfait téléphonique.

Aujourd’hui, nombre de forfaits téléphoniques sont proposés avec une enveloppe de données mensuelle suffisamment conséquente pour couvrir la majorité des usages sur Internet. Du côté de Sosh, Bouygues, SFR et Free Mobile, les abonnements proposés en 4G et sans engagement vont, selon les opérateurs et les formules, de 15 à 100 Go par mois, voire même illimité.

Cependant, tout le monde a pas ce type de forfait. Peut-être avez-vous pris une offre moins flamboyante en termes de data. Ou peut-être rencontrez-vous des limitations quand vous êtes à l’étranger, en Europe ou ailleurs. Dans ces circonstances, il peut être utile de gérer plus finement votre consommation de données quand vous surfez sur le net en 4G.

Si la méthode la plus radicale est de couper la liaison Internet mobile, la gestion est aussi une possibilité. Et justement, Google a une proposition à vous faire : Datally. Il s’agit d’une application mobile pour les smartphones Android qui, une fois que vous lui donnez les autorisations nécessaires, se fait fort de vous aider à économiser autant que possible votre enveloppe de données mobiles.

Un gestionnaire pour aider à surveiller, enregistrer et contrôler sa consommation de données mobiles

« La préservation des données mobiles est facile avec Datally, une nouvelle application intelligente de Google. C’est un gestionnaire de données mobiles qui vous aidera à surveiller, enregistrer et contrôler vos données. Grâce au suivi et au contrôle de l’utilisation des données d’application, vous économisez plus de données et tirez le meilleur parti de votre téléphone », promet Google.

Les autorisation accordées (gestion des appels, envoi et lecture de SMS, localisation de l’appareil), Datally vous demandera l’accès aux informations d’utilisation d’Android pour mesurer et contrôler l’utilisation des données mobiles. Google explique que ces accès lui permettent par exemple de voir les réseaux Wi-Fi à proximité ou de contacter l’opérateur sur votre expérience utilisateur.

L’activation de Datally n’empêche de se servir de Google Play pour mettre à jour les applis qui en ont besoin. Elle n’interdit pas non plus se lancer une application. Cela dit, dans ce cas de figure, une notification apparaîtra à l’écran afin d’accéder à des options si vous avez besoin de reprendre la main ou si vous notez un usage de données excessif (il s’agit de la troisième capture d’écran).

Ainsi, vous pouvez bloquer le transfert de données.

Datally a besoin de configurer un réseau privé virtuel pour bloquer les données. Google le jure : il n’inspecte pas le trafic généré par les applications. Une demande d’autorisation est affichée à l’écran juste avant la configuration du VPN pour obtenir le consentement de l’usager (première capture). Enfin, à l’usage, le menu des notifications indique le nombre d’applications actuellement bloquées.