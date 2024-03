Google Maps ne reviendra pas dans la recherche de Google. En tout cas, pas sous la version qui prévalait depuis des années. Ce qu’il reste de Maps pour l’Union européenne est une version fortement diminuée, qui prend la forme d’une simple image statique. C’est l’arrivée du DMA qui a poussé Google à castrer Maps dans la recherche.

En Europe, les internautes devront faire une croix définitive sur l’intégration de Maps dans Google. L’arrivée du nouveau règlement européen DMA (Digital Markets Act) a en effet eu raison de cette association. Et il n’est pas prévu que le service de cartographie revienne un jour dans le moteur de recherche. En tout cas, pas sous la forme que l’on connaissait jusqu’à présent.

Contactée par Numerama ce mardi 5 mars, l’entreprise américaine a confirmé « que les utilisateurs de l’Union européenne ne verront plus le raccourci ‘Maps’ en haut de la page de recherche. » Quant à l’image qui apparait en haut de la page, lorsque l’on renseigne une adresse postale particulière, elle sera fixe dorénavant.

Dans cette capture, Maps apparaît dans Google, mais sous une forme très dégradée. On ne voit qu’une image fixe. Et il n’y a pas de raccourci. // Source : Capture d’écran

Le géant de la recherche explique que cette modification entre « dans le cadre de [ses] efforts de mise en conformité avec le règlement sur les marchés numériques. » En particulier, les changements portent sur « la façon dont les résultats de recherche sont affichés. » Parfois, cela entraîne « la suppression de certaines fonctionnalités. »

En creux, cela veut dire aussi qu’il n’y a aucune méthode officielle pour rétablir le comportement précédent. Qu’il s’agisse du raccourci en haut des résultats ou d’une intégration de Maps avec laquelle on peut directement interagir, Google ne prévoit pas de réglage particulier pour remettre cette interconnexion — en tout cas, en l’état et à brève échéance.

Ces évolutions ne sont pas tout à fait une surprise, même si leur portée n’était pas forcément bien mesurée par le public. À la mi-janvier, Google avait prévenu que son moteur de recherche allait substantiellement changer pour les internautes se trouvant dans l’Union européenne — là où le DMA s’applique. On le constate aujourd’hui.

Une astuce avec la navigation privée… ou avec un VPN

Des internautes se sont efforcés de dénicher des solutions de repli. Il a par exemple été suggéré que le mode de navigation privée sur Firefox aurait certains mérites, en rendant Maps de nouveau cliquable. On confirme que la méthode peut marcher, en tout cas ponctuellement — plusieurs essais sont passés, d’autres non. Rien ne dit qu’elle restera fonctionnelle une fois la date du 6 mars franchie.

En tapant New York et Paris, il a été possible de retrouver une version interactive de Maps dans la recherche Google. On a pu zoomer et dézoomer, déplacer la carte, demander un itinéraire ou encore cliquer sur des éléments, comme un monument (il y avait parfois de petites fenêtres surgissantes). Bref, le comportement d’autrefois.

Avec Firefox en mode privé ou un VPN, tout remarche. // Source : Capture d’écran

Dans le cas d’une adresse beaucoup plus précise, toujours avec la navigation privée sur Firefox, on a pu aussi constater un Maps réactif dans la recherche. Dès que la page des résultats s’affiche, la carte, statique au départ, s’actualise après quelques secondes et devient manipulable. On retrouve alors le même comportement que celui relevé précédemment.

L’utilisation d’un VPN avec un point de connexion en dehors de l’Union européenne est aussi une solution — le Digital Markets Act ne concerne par les internautes qui viennent d’autres régions du monde. Il existe plusieurs fournisseurs de VPN sur le marché qui proposent le choix géographique de son point de passage.

Autre essai en passant par les États-Unis, qui s’est avéré fonctionnel, que l’on soit connecté avec un compte Google ou en étant simple internaute. Maps a été pleinement fonctionnel, y compris avec Firefox sans le mode privé. Même chose pour les autres navigateurs, comme Microsoft Edge ou bien Google Chrome. Bref, le VPN est la seule solution pour rétablir l’ancien fonctionnement.

