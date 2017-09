Pas le temps d'arrêter la course des smartphones : le Note 8 à peine sorti et l'iPhone X sur les starting blocks, les premières rumeurs sur le Galaxy S9 débarquent.

C’est une fin d’année des plus riches pour deux des leaders du marché des smartphones que sont Apple et Samsung. Le premier vient de dévoiler trois téléphones en une seule et même conférence — les iPhones 8, 8s et X — quand le second vient tout juste de sortir ses deux derniers modèles — les Galaxy S8, S8+ et Note 8.

Et si les derniers mois de 2017 verront les sorties des appareils de la marque à la pomme, le début d’année 2018 pourrait être la revanche de Samsung, avec l’annonce, prévisible, du Galaxy S9 qui correspond plus ou moins à l’arrivée du printemps. Et les rumeurs débutent déjà, notamment concernant le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran mais aussi l’appareil photo des prochains téléphones de la marque sud-coréenne.

La slow motion haute définition : après Sony, mais avant Apple

D’après le site ET News, qui tient ses informations de sources industrielles, Samsung lancerait à la production d’un nouvel appareil photo dès novembre prochain. Celui-ci serait capable d’enregistrer des vidéos à 1 000 images par seconde, rendant ainsi possible la capture d’images slow motion. Une fonctionnalité qui n’est prévue sur aucun des nouveaux iPhones — le X ne pouvant prendre que 240 images par secondes — mais qui est déjà disponible sur le Sony Xperia XZ, qui peut enregistrer 960 images par seconde.

L’article du média sud-coréen ne précise pas si le futur Galaxy S9 aura une caméra à double capteur. Quoi qu’il en soit, après un an sans avoir modifié les optiques de son smartphone fer-de-lance, il est possible que Samsung souhaite frapper un grand coup.