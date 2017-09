Vidéo : Google présentera ses smartphones Pixel 2 et Pixel XL 2 le 4 octobre Julien Cadot - il y a 4 heures Tech

Google a donné rendez-vous le 4 octobre 2017 pour présenter ses nouveaux smartphones. Pas de raison qu'Apple et Samsung se partagent seuls la rentrée technologique.

Les smartphones Google Pixel semblaient, d’après les critiques de la presse anglophone, n’avoir qu’un défaut : ne pas être disponibles dans nos contrées. Le 4 octobre, Google tiendra un événement pour présenter la suite de ses smartphones « maison » et on espère que, cette fois, ils franchiront l’Atlantique. C’est avec une petite publicité amusante que le géant de Mountain View a fait l’annonce, en se basant bien entendu sur son métier historique : la recherche.

La publicité simule un utilisateur qui se poserait des questions sur son smartphone : quel est le problème avec ma batterie ? Pourquoi je n’ai plus d’espace de stockage sur mon smartphone ? Pourquoi mes photos sont floues ? Pourquoi mon smartphone ne se met pas à jour tout seul ? Bref, autant de questions adressées à toute la concurrence — qu’il s’agisse d’Apple ou des constructeurs « partenaires » de Google. Des sourires gênés ont dû se retrouver sur certaines lèvres.

Bref, le smartphone de Google que l’on attend en deux versions en partenariat avec HTC et LG devrait être dévoilé dans un peu plus de deux semaines. Et depuis qu’Assistant est disponible en français, il n’y a aucune raison pour que ce lancement soit réservé au marché américain.