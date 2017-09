Premier bon plan de la semaine : le SSD SanDisk Ultra II descend à 89,95 euros sur LDLC avec le code promo FLASH7.

Plus compacts, plus résistants, plus légers et surtout plus rapides que les disques durs, les SSD font partie de ces composants capables de donner un nouveau souffle à un vieil ordinateur : fini les longs chargements de jeux et de logiciels et les démarrages trop lents. Les prix ont bien baissé ces dernières années mais on trouve aujourd’hui encore des promotions intéressantes, comme chez LDLC où le SSD SanDisk Ultra II descend à 89,95 euros avec le code promo : FLASH7

Le Sandisk Ultra II à une capacité de 240 Go, une vitesse de lecture de 550 Mo/s, une vitesse d’écriture de 500 Mo/s, un format de 2,5″, une interface Serial-ATA 6 Gb/s et une mémoire flash TLC.

Aujourd’hui seulement, le SSD SanDisk Ultra II est disponible à 89,95 euros sur LDLC.