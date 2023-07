[Deal du jour] Le prix des SSD baisse encore plus pendant les soldes d’été. C’est le cas de ce SSD de 1 To à moins de 55 €, un SSD de Crucial performant et fiable.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD interne Crucial ?

Le SSD interne Crucial MX500 d’une capacité de 1 To, est habituellement vendu autour de 90 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 54,90 €. À noter qu’il n’est pas compatible avec la PS5, mais plusieurs références de SSD pour la console de Sony sont présentées dans notre guide dédié.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce SSD interne de 1 To ?

Le MX500 de Crucial est un SSD interne 2,5″ équipé de la seconde génération de puces NAND 3D. Pour résumer simplement, la mémoire 3D empile les cellules mémoire côte à côte et verticalement. La densité de cellules est alors plus grande, pour un coût de production qui n’est pas plus cher. La coque dispose d’un revêtement en aluminium qui sert de dissipateur de chaleur, et abrite un pad thermique. Les performances sont excellentes, sans surchauffe. Ses vitesses de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture ne sont certes pas les plus rapides du marché, mais le MX500 profite d’une bonne stabilité, et conviendra parfaitement pour redonner vie à un PC vieillissant.

Pour celles et ceux qui recherchent avant tout une solution de stockage, sa capacité de 1 To est suffisante pour stocker de nombreux fichiers. Pour une utilisation professionnelle, vous pourrez stocker en toute sécurité vos travaux. Pour une utilisation personnelle, vous pourrez conserver un grand nombre de fichiers, photos et vidéos. Les joueuses et les joueurs pourront même sauvegarder leur bibliothèque de jeux et les faire tourner avec une bonne une configuration gaming.

SSD MX500 Crucial // Source : Crucial

Ce SSD interne de Crucial est-il une bonne affaire ?

La période de pénurie durant la pandémie avait fait grimper le prix des composants électroniques. La mémoire NAND 3D du stockage flash, en plus de proposer une technologie avantageuse en matière de coût de production, baisse depuis de plus en plus de prix, surtout en solde. Moins de 55 € pour un SSD de 1 To, c’est donc une excellente affaire. Le MX500 est de plus garanti 5 ans et offre une endurance de 1000 To en écriture.

Sa taille standard de 2,5 pouces vous permet de l’installer facilement dans un PC fixe et dans un PC portable. Pour faire les bonnes manipulations lors de l’installation, suivez nos conseils pour installer un SSD interne. Notez enfin qu’il s’accompagne d’une fonctionnalité de protection contre les coupures de courant, afin de préserver vos travaux enregistrés.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Découvrez plusieurs PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Découvrez les meilleurs smartphones soldés

👉 Notre sélection de téléviseurs en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.