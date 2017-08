Pendant la Gamescom, Nvidia a fait la démo d'une nouvelle fonctionnalité d'Ansel. Nommée Style Transfer, elle compte faire naître l'âme d'artiste des joueurs équipés d'une GeForce GTX.

Nvidia est leader dans la catégorie GPU depuis quelques années. Cette avance lui a permis de diversifier ses activités, notamment dans l’automobile et le multimédia. Pour pousser ses produits gamer, Nvidia a également développé de nombreux outils spécifiques à ses cartes GeForce GTX, dont Ansel dont nous avons déjà parlé.

Pour le dire vite, il s’agit d’un outil de capture d’écran avancé. Depuis mai 2016, il permet aux utilisateurs de parcourir librement les environnements 3D pour les « photographier ». Évidemment, les jeux compatibles sont limités, mais Nvidia ne chôme pas : Pro Evolution Soccer 2018, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, Final Fantasy XV Windows Edition et de nombreux anciens titres comme The Witcher 3 sont de la partie.

L’outil permet ensuite d’éditer les captures, en ajoutant des filtres ou en jouant sur plusieurs paramètres comme le contraste et la luminosité, à l’image d’un éditeur de photos comme Adobe Lightroom. Vous pouvez même capturer en 3D et à 360 degrés (des captures jusqu’à 61 440 x 34 560 pixels), pour contempler vos chefs-d’œuvre dans un casque de réalité virtuelle. L’application Nvidia VR Viewer (Play Store) permet de le faire avec un simple Google Cardboard.

Ansel Style Transfer, le Prisma du jeu vidéo

Cette année, Nvidia a ajouté à Ansel une fonction vraiment chouette qu’on résume aisément comme le Prisma du jeux vidéo PC — nommée Style Transfer. Comprenez : un outil qui applique des styles sur vos captures et permet de transformer de jolies scènes 3D… en scènes encore plus jolies.

NVIDIA vient de recréer l'application Prisma pour les jeux vidéo. Ça reste impressionnant. #Gamescom17 pic.twitter.com/7d1f7ItnTz — Ulrich R. #gamescom (@UlrichRozier) August 22, 2017

L’effet de surprise est bien présene et on ne doute pas que la plupart des utilisateurs vont se lancer dans des expérimentations plus ou moins heureuses.

Car la création de style est très simple et s’appuie sur de la reconnaissance d’image : pour créer un style, vous sélectionnez vos propres images en .JPG ou .PNG, puis vous les déplacez dans un dossier. Ansel va ensuite pouvoir appliquer le style détecté sur vos photos ou tableaux à vos captures. Dans le principe, c’est assez similaire à la technique que Google utilise avec Deep Dream pour générer de l’art avec des algorithmes. Il faut avouer que le résultat est impressionnant, surtout à la vitesse à laquelle s’exécute le logiciel.

Cette mise à jour de Nvidia Ansel sera proposée d’ici octobre aux possesseurs d’une carte GeForce GTX. On espère qu’elle ne prendra pas la poussière après les premiers essais pour le fun.