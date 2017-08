Comme pour le Note 8 et le prochain iPhone, le prochain smartphone de LG vient à son tour d'être dévoilé sur le web. Le V30, c'est son nom, montre son style.

Décidément, les leaks concernant les futurs smartphones prévus pour la fin d’année 2017 et le début d’année 2018 n’en finissent pas. Après le Galaxy Note 8 de Samsung ou encore le nouvel iPhone d’Apple, les marques ont bien du mal à garder leurs produits secrets avant leurs présentations officielles.

En tout cas, l’un des mieux placés dans cette petite guerre des leaks reste le journaliste Evan Blass, désormais plume du site VentureBeat, qui a encore mis la main sur un joli morceau : il vient en effet de dévoiler sur twitter le design du LG V30, prochain portable phare de l’entreprise sud-coréenne.

LG V30

[tipping for good service is always appreciated: https://t.co/NwZ9Q1RB0N] pic.twitter.com/NxAuLgrpE5

— Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017