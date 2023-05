[Deal du Jour] Avec le Find X5, Oppo proposait déjà un excellent smartphone. Le modèle Pro est la version premium de la gamme, commercialisé 1 299 euros à sa sortie. Il est en ce moment en promotion sur Rakuten et devient plus intéressant, car plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone Oppo ?

Le Find X5 Pro est un smartphone de la marque Oppo, commercialisé à sa sortie au prix de 1 299 €. Il est actuellement proposé sur Rakuten au prix de 729 €.

C’est quoi, le Find X5 Pro d’Oppo ?

Le Find X5 Pro possède des dimensions de 163,7 × 73,9 × 8,5 mm pour un poids de 218 g. Le smartphone est un peu plus lourd que ces petits frères, en partie à cause de son dos en céramique. Une petite concession à faire pour un matériau plus résistant qu’un dos en verre classique, et qui offre un rendu plus beau. Les bordures et les coins sont arrondis, pour un design dans l’air du temps. Les boutons sur les tranches sont facilement accessibles, hormis celui du son, un peu difficile à manipuler d’une main. Niveau finition, Oppo offre un smartphone robuste et bien conçu, certifié IP68 pour une immersion possible à plus d’un mètre de profondeur.

L’écran, protégé par un verre en Gorilla Glass Victus, profite d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition jusqu’à 3 216 × 1 440 pixels. La définition est de base réduite à 2412 × 1080 pixels, afin d’optimiser les performances et l’autonomie. Le taux de rafraichissement est variable entre 1 et 120 Hz, idéal pour lancer des sessions jeux vidéo. Peu importe l’usage, la très bonne luminosité permet une lisibilité en intérieur, comme en extérieur en plein soleil. De nuit, il s’adapte à la luminosité ambiante pour ne pas vous éblouir. Notez que le Find X5 Pro est compatible HDR10+ et convient donc parfaitement au visionnage de contenu. Vous pouvez le comparer à d’autres modèles, grâce à notre guide des meilleurs smartphones de 2023.

L’appareil photo du Oppo Find X5 Pro est signé Hasselblad. // Source : Louise Audry pour Numerama

L’Oppo Find X5 Pro à ce prix, est-il une bonne affaire ?

À ce prix, c’est même une excellente affaire. L’Oppo Find X5 Pro tourne sous Android et permet de nombreuses personnalisations. De la forme des icônes en passant par la disposition de l’écran d’accueil ou de la vitesse des animations, vous pourrez personnaliser votre smartphone comme bon vous semble. Cette personnalisation est couplée avec de multiples fonctionnalités et modes bienvenus qui font du smartphone d’Oppo un modèle d’ergonomie. Les latences sont rares, grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 1 embarquée. Malgré les performances, le téléphone chauffe peu, même avec des applications gourmandes en ressources.

Le Find X5 Pro vient avec deux capteurs de 50 Mpix au dos et un troisième, dédié au zoom x2. De jour comme de nuit, les photos et les vidéos sont de qualité. Excepté en pleine lumière, le piqué est excellent et les clichés sont précis. Dommage cependant qu’il n’y ait pas un zoom plus puissant, comme chez la concurrence. L’application photo est minimaliste, mais efficace. Oppo dote son smartphone de deux batteries de 2 500 mAh, afin de disposer de la recharge ultra-rapide. Comptez environ 35 minutes pour recharger 100 % des batteries. Ces dernières tiennent une bonne journée, dans le cas d’une utilisation régulière.

Pour aller plus loin

👉 Consultez nos derniers tests smartphones

👉 Choisissez le meilleur forfait sans engagement

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.