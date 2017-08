Comme la récente fuite liée au firmware ne suffit pas, voici un nouveau rendu du prochain iPhone borderless (sous une coque pas très élégante).

Certains émettent encore des doutes sur le design du prochain iPhone, celui qui fêtera les dix ans du smartphone imaginé par Apple ? Eh bien voici une nouvelle fuite confirmant l’idée que l’on se faisait jusqu’à maintenant du téléphone sans bord, ni bouton en façade. L’image a été publiée par Evan Blass, journaliste spécialisé mobile officiant pour Venture Beat, et montre le supposé futur iPhone encastré dans une coque de la marque Urban Armor Gear (permettant de faire subir des chocs extrêmes à son appareil, comme lors d’une sortie à VTT par exemple). Oublier l’accessoire un poil disgracieux laisse apparaître un iPhone vraiment joli et dans l’air du temps.

Tim Cook, septembre 2017 : This is the iPhone, borderless

En tout cas, ce cliché donne un excellent aperçu de ce à quoi ressemblerait un iPhone avec un écran occupant la majeure partie de sa façade, avec le moins de bord possible et sans bouton Home (quid de Touch ID ?). On remarquera que la forme de la dalle, reprenant celle du leak HomePod, n’empiète pas sur les capteurs situés à l’avant et prétendument prévus pour assurer la reconnaissance faciale (et faire quelques selfies bien sûr). La barre d’informations située en haut serait dès lors coupée en deux mais renseignerait toujours la même chose : état du réseau, logo Wi-Fi y compris, à gauche, jauge de la batterie à droite.

Ce rendu, qui pourrait apparaître vieillot eu égard à la date inscrit sur le smartphone (vendredi 4 mars), a été approuvé par Mark Gurman, expert Apple chez Bloomberg. Autant dire que l’étau est de plus en plus resserré pour l’iPhone anniversaire ou iPhone 8 ou iPhone tout court. On attend le keynote de rentrée pour les confirmations.