Comme c'est la cas plus ou moins régulièrement depuis sa création, Facebook va rafraichir un petit peu son design mobile avec une série de modifications, à venir dans les prochaines semaines.

Depuis son lancement en 2004, le look de Facebook a changé à de nombreuses reprises. Des fonctionnalités n’ont cessé d’y être ajoutées — comme récemment la possibilité de pouvoir directement passer une commande via le réseau —, tout comme ont déjà eu lieu plusieurs réorganisations des pages et profils.

Plus de 13 ans après sa création, le réseau social aux 2 milliards d’utilisateurs a décidé de revoir le design du fil d’actualité, ou News Feed pour les compatriotes de Mark Zuckerberg. Celui-ci devrait changer petit à petit dans les prochaines semaines, avec quelques surprenantes mises à jour.

Moins de bleu, plus de contraste et des photos rondes

La volonté derrière ces modifications est expliquée dans le communiqué de Shali Nguyen, responsable de la conception produit, et Ryan Freitas, directeur de la conception. Il s’agit de faciliter la lecture et la navigation dans des fils d’actualités devenus surchargés des différents types de publications maintenant autorisés — photos, vidéos, gifs, textes, liens.

L’un des premiers choix de Facebook est la disparition de son mythique bleu au-dessus de nombreuses pages de l’application. Il ne disparaît pas totalement puisqu’il reste présent sur le fil d’actualité, mais s’effacera afin de laisser plus de place à la publication une fois ouverte.

Un nouveau système de commentaire, avec des bulles grises plus rondes et claires, fera aussi son apparition, soulignant plus facilement les conversations entre différents commentateurs.

Pour plus de clarté, le contraste va être renforcé autour de la typographie, afin de mieux voir les différentes informations des statuts ou liens, qui prendront d’ailleurs un peu plus de place qu’avant.

Même traitement pour les icônes « J’aime », « Commenter » et « Partager », qui vont être agrandies. Quant au dernier changement massif, il touche les photos de profils, qui seront dorénavant rondes, à l’instar de Twitter ou Instagram.

Dans les prochaines semaines, toutes ces modifications devraient apparaître petit à petit au travers de différentes mises à jour. Si le communiqué met en avant la version mobile, certaines fonctionnalités ou changements esthétiques pourraient également débarquer sur le site.