Microsoft a annoncé que certaines applications et fonctionnalités allaient être supprimées ou déclarées « obsolètes » lors de sa prochaine mise à jour, y compris l'iconique logiciel de création graphique Paint.

Plus de 30 ans après sa création, l’application Paint pourrait disparaître de nos ordinateurs. Microsoft a annoncé que sa Fall Creators Update , la mise à jour prévue pour la fin de l’année, comprenait une liste de « fonctionnalités [qui seraient] retirées ou jugées obsolètes ». L’application de création graphique Paint figure dans la deuxième catégorie, ce qui implique qu’elle ne sera plus mise à jour.

Selon Microsoft, l’application « n’est plus en développement et pourrait être supprimé[e] lors de futures mises à jour ». Si certains ne semblent pas s’étonner de cette suppression, Paint étant jugée comme désuète comparée à Paint 3D qui est en pleine mise à jour (et que Microsoft entend désormais faire adopter à la place de Paint), d’autres regrettent cette future disparition, pris d’un élan de nostalgie pour cette appli créée il y a 32 ans, en 1985.

Une mise à jour attendue en octobre

La « Fall Creators Update » se place dans la continuité de la politique de Microsoft qui veut introduire une nouvelle version tous les six mois. Cependant, l’entreprise a déjà annoncé que plusieurs fonctionnalités qui auraient dû être introduites par cette mise à jour ne seront pas prêtes et devront être retardées, comme notamment l’amélioration de la connexion avec les appareils mobiles.

Quant à la date de cette « mise à jour », Microsoft ne l’a toujours pas communiquée précisément : elle se fera probablement autour d’octobre 2017.