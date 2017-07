Paint ne va pas totalement disparaître. Microsoft a annoncé que l'iconique logiciel de création graphique restera disponible en téléchargement gratuit sur le Windows Store.

Ce lundi 24 juillet, une vague de nostalgie gagnait le web après avoir découvert que Microsoft Paint était voué à être remplacé par Paint 3D en tant que logiciel de création graphique dans les futures versions de Windows. La disparition annoncée de cet outil qui a traversé les époques depuis sa création il y a 32 ans a en effet provoqué de vives réactions en ligne.

Et celles-ci ont été suffisamment fortes pour que Megan Saunders, responsable de l’initiative 3D chez Microsoft, se fende d’une publication de blog en fin de journée : « Aujourd’hui, nous avons observé un soutien et une nostalgie incroyables vis-à-vis de Microsoft Paint. […] Nous voulons profiter de cette opportunité pour clarifier les choses […] et partager une bonne nouvelle : MS Paint est parti pour rester. »

Elle annonce ensuite que le logiciel restera disponible — gratuitement — dans le Windows Store, même si sa suppression des outils à disposition par défaut dans Windows reste un grand changement visant à faire adopter Paint 3D.

Megan Saunders confirme en effet que Paint laissera sa place à son successeur et précise au passage que les « fonctionnalités que les gens connaissent et adorent comme l’édition de photo, les traits, les courbes et la création 2D restent disponibles dans Paint 3D. »