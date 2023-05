Windows 11 disposera bientôt de son propre assistant virtuel. Basé sur Bing Chat, le nouveau Copilot IA a été annoncé à l’occasion de Build, la conférence annuelle de Microsoft destinée aux développeurs.

Bing, Edge et aujourd’hui Windows. La poussée de l’intelligence artificielle au sein des produits Microsoft ne semble plus s’arrêter. La firme de Redmond vient d’annoncer en marge de Build, sa conférence annuelle pour les développeurs, l’intégration de l’IA dans Windows. Précisément, Windows 11 devrait bénéficier dans les prochains mois d’une mise à jour majeure laissant entrer « Copilot ».

Situé au milieu de la barre des taches inférieure, le Copilot est un accès simplifié au nouveau Chat Bing. D’un simple clic, une fenêtre rectangulaire et verticale s’ouvre, sous la forme d’une conversation. Comme avec Edge, l’utilisateur peut poser des questions et l’IA répond instantanément.

Accès simplifié aux réglages de Windows

Grâce à l’intégration native de l’application dans Windows, l’IA peut accéder à l’ensemble des paramètres de l’ordinateur et des outils Windows. Il est notamment possible de configurer directement un workflow adapté pour se concentrer plus efficacement sur une tâche. À l’image du Copilot de Edge, l’assistant Windows 11 peut accéder à vos documents et traiter du texte (résumer, reformuler, produire…).

Copilot peut personnaliser votre espace de travail. // Source : Capture d’écran

L’IA de Microsoft peut être interconnectée avec des applications tierces pour gérer en toute simplicité les commandes. Lancer de la musique sur Spotify depuis le Copilot devient donc possible. Le Copilot « fait de chaque utilisateur un power user, en vous aidant à agir, à personnaliser vos paramètres et à vous connecter de manière transparente à vos applications préférées », détaille Microsoft. Pour une intégration complète de leur app dans Copilot, les développeurs sont invités à utiliser les plugins Windows Bing et ChatGPT.

Une version preview déployée en juin

Plus classiquement, l’IA intégrée au système d’exploitation de Microsoft offre l’ensemble des fonctionnalités déjà présentes avec Bing Chat ou ChatGPT. Rechercher sur Internet, écrire un mail ou se faire conseiller par l’IA deviennent des tâches plus rapides. Les nouvelles fonctionnalités devraient être déployées en version preview en juin avant une mise à jour globale dans les prochains mois.

Plusieurs questions sans réponses subsistent toutefois. Copilot sera-t-il disponible sans connexion Internet ? Jusqu’à présent, Microsoft basait ses systèmes d’IA sur des modèles adaptés d’OpenAI et nécessitant une connexion pour fonctionner. Avec Copilot, Microsoft semble vouloir centrer l’expérience utilisateur sur l’assistant virtuel, hors connexion, l’intérêt du chatbot apparaît alors rapidement limité.

Enfin, l’accès direct aux fichiers et paramètres du système, bien qu’il soit conçu de manière native par les développeurs de Microsoft ouvre la porte à de nouveaux problèmes de sécurité et de confidentialité.

Copilot accède directement au fichier de l’ordinateur. // Source : Capture d’écran

Démocratisation grand public de l’IA

Le déploiement des nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dans Windows permet à Microsoft de toucher un nouveau public. Avec une base de 1,4 milliard d’utilisateurs actifs mensuels sur Windows 10 et 11, la firme souhaite ancrer une véritable transition vers l’IA. Avec l’arrivée imminente du Copilot, de nombreux utilisateurs pourraient découvrir pour la première fois une technologie basée sur l’intelligence artificielle.

Copilot peut fonctionner avec les applications externes, ici Spotify. // Source : Capture d’écran

« L’IA va être le plus grand moteur d’innovation pour Windows dans les années à venir. Elle va changer votre façon de travailler, modifier vos modèles d’interaction pour les rendre plus simples. Elle va comprendre tellement de choses sur ce dont vous avez besoin », a assuré Panos Panay, vice-président exécutif et directeur des produits de Microsoft, au fil d’une interview avec Engadget. Microsoft envisage ainsi d’utiliser l’IA comme un véritable relais de croissance.

