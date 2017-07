Microsoft vient d'avouer que plusieurs fonctionnalités prévues pour Windows 10 Fall Creators Update ne seraient pas prêtes dans les temps.

Windows 10 suit un cycle de développement plus dynamique que pour les précédentes versions du système. Microsoft considère (enfin) son système comme un service et développe donc des nouvelles versions tous les 6 mois.

Dans ce nouveau modèle, l’éditeur peut faire moins attention au respect de sa feuille de route. Là où une fonctionnalité en retard devait auparavant attendre 4 ans pour espérer être intégrée à une nouvelle version de Windows, elle peut désormais être simplement ajoutée au bout de 6 mois.

Lors de la conférence Build dédiée aux développeurs, Microsoft avait annoncé la prochaine mise à jour de Windows 10 attendue pour la fin de l’année et nommé Windows 10 Fall Creators Update.

Des nouveautés annoncées, deux retenaient notre attention lors de notre récapitulatif : l’investissement consenti par Microsoft pour améliorer la connexion de son système avec les appareils mobile, et une nouvelle vue multitâche plus claire.

Ensemble, ces deux fonctions devaient permettre de synchroniser le copier-coller, les documents en cours d’édition et les logiciels ouverts entre les appareils, qu’ils soient sous Windows, Android ou iOS.

Joe Belfiore, l’un des principaux responsables du développement de Windows chez Microsoft, a avoué sur Twitter que ces fonctionnalités ne seraient pas intégrées à Windows 10 Fall Creators Update, mais sont toujours prévues et arriveraient avec la mise à jour suivante.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) July 3, 2017