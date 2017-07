Plusieurs clients d'Orange ont eu des difficultés à afficher le web entre la nuit du jeudi 20 juillet et la matinée du vendredi 21. Ces soucis ont été confirmés par l'opérateur qui estime que tout est revenu dans l'ordre autour de 13 heures.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs clients Orange ont eu du mal à joindre une partie du web. Ces soucis se sont prolongés dans la matinée du vendredi 21 juillet : impossible d’accéder à des médias américains, des services comme AWS (Amazon) ou encore, à la messagerie d’entreprise Hipchat. Nos confrères du Monde ont également noté que Github était difficilement joignable.

Orange a reconnu la panne sur son compte Twitter sur le coup de midi. Nous avons contacté le fournisseur d’accès à Internet qui nous a confirmé que ses équipes techniques travaillaient à la résolution d’un problème dont la nature n’était pas encore précisément identifiée autour de 12:30. Il ne s’agissait pas, comme cela a pu arriver plusieurs fois, d’un souci lié au serveur de DNS : changer pour ceux de la FDN ou de Google ne résout rien.

Un lecteur a émis l’hypothèse non confirmée que Cogent ne répondait pas et pourrait être la source des soucis. Cogent est un opérateur de télécommunications multinational « Tier 1 » qui, grosso-modo, achemine du trafic sur son réseau entre les pays, au service des opérateurs. Il est utilisé notamment par Orange. Si Cogent rencontre des soucis sur son infrastructure, alors effectivement les données ne pourront pas transiter depuis certains sites.

Contacté par Numerama, Cogent a affirmé qu’il n’y avait aucun souci à déclarer sur son réseau et son infrastructure. Nous complèterons cet article quand nous aurons de plus amples informations : autour de 13 heures le vendredi 21, la solution semblait se stabiliser petit à petit et Orange nous a confirmé que les problèmes avaient été résolus.