Entre -58 et -65 % : ce sont les remises impressionnantes que propose le fournisseur suisse pCloud sur ses formules de stockage à vie.

Le disque dur de votre PC est plein, de quoi allez-vous vous séparer ? Cette première saison de la série dont tout le monde parle, mais que vous n’avez pas encore vu ? Les vidéos de votre GoPro de l’été 2022 ? Ou bien les scans de vos photos de famille ?

Pour éviter de devoir en arriver à de tels choix, le fournisseur de stockage en ligne suisse pCloud propose jusqu’au 18 mai seulement des offres qui valent le détour :

Leur particularité ? Vous n’avez qu’à payer une seule fois pour pouvoir en profiter pendant 99 ans.

pCloud, un espace de stockage, mais pas que

Contrairement à la concurrence qui repose sur un système d’abonnement annuel ou mensuel, pCloud propose une formule simple. Un unique paiement garanti l’accès au service de stockage à vie, ou 99 ans pour être exact. Pour l’utilisateur, c’est rentable en moyenne dès la quatrième année seulement.

pCloud backup vous permet de ne plus égarer aucune donnée. // Source : pCloud

Mieux, en plus de vous permettre de conserver tous vos fichiers à un même endroit, l’entreprise suisse propose plusieurs services supplémentaires qui font la différence.

pCloud backup : sauvegardez le contenu de vos appareils connectés en quelques clics pour les regrouper au même endroit. Un service qui fonctionne avec les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et aussi les services de stockage tiers.

pCloud rewind : vous avez placé un fichier ou un dossier dans la corbeille par erreur ? La fonction rewind vous permet de récupérer d’anciennes versions de vos fichiers modifiés ou déplacés, y compris dans la corbeille, jusqu’à 30 jours en arrière.

Choisissez précisément jusqu’où remonter pour retrouver vos données. // Source : Humanoid XP pour Numerama

pCloud encryption : protégez vos fichiers les plus sensibles en les chiffrant directement sur vos appareils. Ainsi, personne d’autre que vous ne pourra les consulter.



Ce dernier service, habituellement payant et en option, est proposé gratuitement jusqu’au 18 mai.

Un stockage pour toute la famille

Avec le pack famille, pCloud vous permet de profiter d’un large espace de stockage, et surtout de le partager avec quatre personnes supplémentaires, parmi vos proches. Il est ainsi possible de créer, pour chacun des cinq profils, un espace personnalisé dans lequel chacun peut stocker ses données, sans qu’elles soient accessibles aux autres membres. En fonction des besoins des profils, il est même possible d’attribuer des volumes de stockage différents.

pCloud peut être utilisé simplement sur tous vos appareils avec un seul et même compte contenant jusqu’à 5 profils // Source : pCloud

Si, au contraire, vous souhaitez profiter d’un espace en commun, vous pouvez créer un dossier spécifique qui peut être consulté et/ou modifié par tous les membres ou seulement quelques-uns… c’est à votre convenance.

Une accessibilité totale

De l’application mobile (iOS et Android), jusqu’à l’application Windows et macOS, pCloud est accessible depuis presque partout.

Mieux, vos dossiers et différents éléments sont synchronisés sur tous vos appareils, pour les rendre accessibles à tout moment depuis tous les supports. Et si vous avez besoin de partager un élément avec quelqu’un d’extérieur, vous pouvez lui transmettre par un lien partagé, protégé par une date d’expiration et un mot de passe, afin d’assurer un accès aux seules personnes autorisés. Simple et efficace.

L’interface pCloud sur ordinateur. // Source : pCloud.

Cinq jours pour profiter de très grosses réductions

Jusqu’au 18 mai, pCloud réduit le prix de presque toutes ses formules :

