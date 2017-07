La dernière mise à jour du service Skype de Microsoft n'a pas fait que des heureux. L'entreprise se dit à l'écoute des commentaires reçus, et a accepté de réintroduire plusieurs fonctionnalités regrettées par les usagers.

Dévoilé au début du mois de juin 2017, le nouveau Skype ressemble (lui aussi) beaucoup à Snapchat. Et cette dernière version du service d’appels téléphoniques et vidéo est loin de faire l’unanimité parmi ses utilisateurs, qui lui reprochent notamment d’avoir relégué les appels vidéo au second plan au profit du messaging.

« C’était un changement important, et nous avons reçu de nombreux retours de la communauté Skype. Nous voulions que vous sachiez que nous vous avons écouté, nous avons actualisé et répondu à vos commentaires. Nous nous engageons à vous proposer une expérience étonnante que nous savons que seule la dernière version de Skype peut offrir », se justifie Microsoft dans une publication de blog.

Skype réintroduit deux options

Afin de ramener dans son giron les utilisateurs déçus, Skype annonce que plusieurs fonctionnalités seront réintroduites, à savoir l’affichage du statut des contacts sur l’écran d’accueil (ce qui permet de savoir qui est actif) ainsi que le partage de contenus sur Skype venant d’autres app Android ou iOS.

Skype va également s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, avec un choix élargi pour personnaliser l’interface de couleurs et thèmes variés. En outre, c’est l’interface elle-même qui doit être modifiée pour améliorer la lisibilité et l’accès aux différentes conversations engagées.

Une interface davantage personnalisée

Microsoft invite les utilisateurs de Skype a continuer d’envoyer des commentaires directement dans l’application, afin de pouvoir améliorer ses services. Reste maintenant à savoir si les internautes seront satisfaits par les changements opérés, ou s’ils continueront d’inonder Microsoft de messages mécontents.