Facebook et Instagram ne se cachent plus de copier Snapchat : Skype s'y met aussi. Le service de Microsoft vient de dévoiler son nouveau visage, dont les fonctionnalités rappellent sans ambiguïté les stories du célèbre fantôme jaune.

« Bienvenue dans le nouveau Skype. » Ou sur la 495 926e copie de Snapchat ? Tandis qu’Instagram assume de manière tout à fait décomplexée le choix de copier son concurrent, arguant que « c’est comme ça que fonctionne la tech », Skype semble également prendre son parti de cette logique du copier-coller.

Fondé en 2003 et racheté en 2011 par Microsoft, Skype est aujourd’hui être en proie à une crise existentielle. Sa lente évolution a été émaillée de plusieurs incidents. En dépit des efforts de Microsoft pour séduire les utilisateurs, avec des fonctionnalités comme les appels vidéos de groupes gratuits, le service peine à rivaliser avec la concurrence de FaceTime, Messenger ou WhatsApp.

Un Skype « nouvelle génération »

Annoncée comme le Skype « nouvelle génération », cette nouvelle version renouvelle principalement la messagerie. Si Skype est connu pour les appels audio et vidéo qu’il permet de passer, le service est à l’heure actuellement peu plébiscité pour échanger des conversations écrites.

À présent, la nouvelle interface comporte trois sections dans la messagerie : « find », « chat » et « capture ». La première permet d’accéder à vos conversations, et d’agrémenter vos messages à l’aide de YouTube ou Giphy. Le deuxième onglet permet d’ouvrir la conversation avec toutes les options attendues — emojis et autres photos. Mais c’est le dernier volet, « capture », qui se rapproche le plus de Snapchat.

… et des stories, bien sûr

En effet, si vous ouvrez cet onglet, vous allez immédiatement être redirigé vers la caméra de votre téléphone pour immortaliser des photos et des vidéos. Lorsque vous maintenez le bouton appuyé pour capturer une image, un trait sinueux apparait pour matérialiser la durée de l’enregistrement. Vous pouvez ensuite y ajouter des autocollants ou du texte, exactement comme sur Snapchat.

Highlights, des stories version Skype

Skype a même été jusqu’à intégrer une fonctionnalité « highlights », qui n’est rien de moins qu’une copie des stories de Snapchat : comme sur le réseau au petit fantôme, vous pouvez publier un flux de vidéos et de photos que vos amis peuvent voir, et commenter à l’aide d’icônes.

Snapchat va-t-il continuer d’observer sans broncher la tendance de ses concurrents à imiter toutes ses idées ? Pas sûr : le réseau social a déjà répliqué à la copie d’Instagram en lançant ses stories privées.