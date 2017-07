Twitter donne accès à de nouveaux outils permettant de filtrer très précisément, selon divers critères, les notifications reçues sur le réseau social.

Les efforts de Twitter pour tenir à l’écart les éventuels casse-pieds qui traînent sur le réseau social se poursuivent. Cette fois, les changements portent sur les notifications que les membres reçoivent ; en effet, le site autorise sa communauté à désactiver, si elle le désire, certaines alertes lorsque des critères bien précis ne sont pas respectés par ceux et celles qui émettent ces notifications.

Ces critères, quels sont-ils ? Vous ne suivez pas la personne qui a émis la notification ; elle n’a pas personnalisé sa photo de profil ; elle n’a pas confirmé son adresse de courrier électronique ; elle n’a pas confirmé son numéro de téléphone ; elle ne vous suit pas ; elle s’est inscrite récemment. Ces critères peuvent être combinés entre eux en fonction du degré de filtrage dont vous avez besoin pour avoir la paix.

Now you have even more control over your notifications. Mute accounts that don't follow you, new accounts, and more. https://t.co/UapP6DtTtY pic.twitter.com/RcBQGx219k

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 10, 2017