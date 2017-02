Twitter a révélé 3 nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement sur sa plateforme. Elles doivent permettre d'éviter les tweets les moins pertinents, le retour des utilisateurs bannis et la réalisation de recherches sécurisées.

Twitter avait promis de dévoiler de nouvelles mesures contre le harcèlement qui mine sa plateforme : c’est désormais chose faite avec 3 fonctionnalités principales qui seront déployées au cours des prochaines semaines sur ses apps et son site. Le réseau social reste volontairement flou sur le fonctionnement de ces outils pour éviter que les trolls ne les contournent grâce à ces informations.

Une mise à l’écart des « tweets les moins pertinents »

Le changement le plus important reste la mise à l’écart des tweets les moins qualitatifs. Pour éviter que des trolls s’immiscent dans un échange par une série de messages provocateurs (présentés comme des « tweets bas de gamme ») et s’assurer que le dialogue entre utilisateurs reste constructif, les tweets identifiés comme tels seront regroupés sous un bouton « montrer les tweets moins pertinents » accessible au bas de la page. Il est donc nécessaire de cliquer dessus pour faire apparaître cette liste déroulante.

On peut supposer que les tweets qui ont plus de chances d’être considérés comme « non pertinents » proviennent d’un compte récemment créé ou qui compte peu de followers.

Des bannissements permanents

Twitter compte aussi bannir de manière véritablement permanente les utilisateurs qui enfreignent ses règles, en s’assurant qu’ils ne puissent plus revenir sur le réseau social sous un nouveau compte. Une mesure essentielle pour lutter contre les harceleurs, adeptes de cette technique. On se demande comment elle sera mise en pratique.

Une recherche plus intelligente

Enfin, le réseau social a développé une « recherche sécurisée » qui exclut de ses résultats les tweets au contenu potentiellement dérangeant, ainsi que les tweets provenant des comptes bloqués ou masqués. Twitter précise : « Vous pourrez toujours trouver ce genre de contenu si vous le souhaitez vraiment mais il ne polluera plus les résultats de recherche. »