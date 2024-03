L’incorporation d’Android dans Windows 11, afin de permettre le fonctionnement des applications et des jeux mobiles, a bien vécu. Microsoft arrête les frais à compter du 5 mars 2025.

La promesse était belle sur le papier : pouvoir lancer des applications ou des jeux Android sur son PC. Dans les mois qui ont suivi la sortie de Windows 11, le 5 octobre 2021, une mise à jour importante du système d’exploitation a eu lieu pour prendre en charge le système d’exploitation mobile de Google. Ce support a mis un peu de temps à arriver : il a fallu attendre début 2022.

Android dans Windows : 2022-2025

Deux ans plus tard, Microsoft fait machine arrière : cette incorporation va disparaître. C’est ce que confirme une mise à jour de la page dédiée au sous-système Android sur Windows, dans les onglets d’assistance de Microsoft. Aucune explication particulière n’est donnée par l’entreprise américaine. Peut-être le manque d’utilisation a-t-il joué.

Conséquence de ce revirement, « l’Amazon Appstore sur Windows et toutes les applications et jeux dépendant de Windows Subsystem Android ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025. Jusqu’à cette date, l’assistance technique restera disponible pour les clients », met en garde la firme de Redmond.

Le fonctionnement du sous-système Android sur Windows va continuer pour les clients qui ont déjà installé l’Amazon Appstore ou les applications Android. En tout cas, cela est vrai pour celles et ceux qui avaient déjà sauté le pas, c’est-à-dire avant le 5 mars 2024. Pour les autres qui voudraient s’y mettre maintenant, c’est trop tard.

