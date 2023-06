Le fond d’écran classique de Windows 10 est connu de tous les utilisateurs des ordinateurs de Microsoft. On pourrait penser que c’est une création synthétique. Pourtant, c’est une photo réalisée par un artiste.

Les fonds d’écrans natifs d’un ordinateur sous Windows 10 sont aussi simplistes qu’iconiques. Dans un fond à la couleur changeante, on y retrouve toujours le mythique logo illuminé du système d’exploitation. Parmi ses milliards d’utilisateurs, peu connaissent toutefois la véritable origine de ce fond d’écran par défaut, appelé « Hero ». Contrairement à ce que beaucoup pensent spontanément, ce n’est pas une pure création informatique. En réalité, c’est une photo, réalisée par l’artiste digital GMUNK.

Sur son site, le designer américain a expliqué pourquoi il s’est lancé dans un tel projet avant l’arrivée de Windows 10 en 2015. Pour lui, le logo de Windows représente bien plus « que quatre carrés carrelés ». C’est un espace à part entière, avec une « énergie qui transparaît et lui donne un sentiment de propulsion ». Cette pensée a donné envie à GMUNK de réaliser cette photo pour raconter l’histoire de Microsoft, mais également « les progrès et les techniques qui permettent à la marque d’aller de l’avant dans le futur ». Tout ça, juste à travers le logo de Windows 10.

La simplicité par excellence. // Source : Capture d’écran Numerama

Une approche pointilleuse pour créer Hero

Pour donner naissance à Hero, GMUNK et son équipe ont réalisé un tournage imposant, lors duquel ils ont alterné entre plusieurs projets d’image. « Notre concept de base consistait à positionner le logo comme un portail vers le monde qui se cache derrière lui. Nous avons personnalisé et dirigé artistiquement chaque image pour évoquer l’intemporalité de Windows et sa capacité à nous emmener partout où nous voulons aller. Nous avons pensé que la meilleure façon d’y parvenir était de construire et de filmer de manière pratique », explique l’artiste sur son site.

Une image qui cache énormément de recherches. // Source : GMUNK

Dans le but de se rapprocher du logo de Windows, l’équipe du photographe a aussi dû reproduire ses fenêtres iconiques, tout en trouvant « des angles de caméra inventifs et un éclairage volumétrique évocateur ». Après l’obtention de plusieurs photos du logo, elles ont été combinées en postproduction, pour créer un « assemblage d’éclairages volumétriques ». C’est ce qui permet aujourd’hui aux utilisateurs de Windows 10 de pouvoir utiliser plusieurs variantes du fond d’écran.

L’une des variations du fond d’écran « Hero ». // Source : GMUNK

GMUNK voulait ainsi permettre aux utilisateurs de choisir la teinte qui leur convient le mieux. « L’avantage de cette approche pratique est que nous pouvons littéralement prendre des milliers d’images, ce qui signifie qu’une fois que nous avons eu notre image principale, nous avons continué à prendre des photos et nous avons obtenu une infinité de variétés pour chaque configuration. »

Un long travail, pour une seule image

Par plusieurs jeux de lumière (qui provenaient d’un projecteur laser) à travers les fenêtres, GMUNK et ses collègues ont usé d’innombrables techniques. On peut notamment citer l’usage de brouillard naturel pour « apporter une définition sombre et lunatique et un aspect distinctif et provocateur ».

Toutes ces techniques ont permis de capturer plus de 3 000 images, qui ont dû être triées pour conserver les meilleurs clichés. Elles ont ensuite été traitées sur Photoshop par Munko, un des collègues de GMUNK. Grâce à ce traitement, les images ont pu atteindre une résolution 9K. Autrement dit, 9 000 pixels. On parle tout de même d’images dont la qualité dépasse celles des téléviseurs 8K. La précision était telle que le travail en fut très laborieux. Mais, cela a suffi pour convaincre les membres de l’équipe Windows et Microsoft que l’esthétique du logo était la bonne.

Passé cette étape, Munko a intégré ce qu’il appelle « les passes environnementales », des couches de fumée et de brume filmées séparément pour créer une palette très sombre. La touche finale a été apportée par des lentilles, qui ont aussi été filmées séparément. Néanmoins, ici, les lentilles ont été éclairées par « une source lumineuse placée au même endroit que le projecteur laser, de sorte que les éclats s’alignent parfaitement ». C’est ainsi qu’est né le fond d’écran « Hero », et ses nombreuses alternatives colorées, qui continuent de sublimer les écrans de nombreux utilisateurs de Windows 10, même en 2023.

