Google, au travers de son atelier Area 120, est actuellement en train de tester et expérimenter ce à quoi pourrait ressembler la pub sur un casque de réalité virtuelle.

Avec l’évolution et la démocratisation des casques de réalité virtuelle, de plus en plus de personnes se penchent sur cette technologie pour y produire du contenu. La VR étant une innovation encore récente, les sources de financement ne sont pas encore très développées et se font rares pour les développeurs, réalisateurs ou artistes, en-dehors des classiques studios et éditeurs ayant déjà investi le marché. Google entend apporter une forme de réponse en testant des formats publicitaires pour la VR faciles à implémenter.

C’est ce mercredi 28 juin qu’Aayush Upadhyay et Neel Rao, membres de l’atelier Area 120, ont dévoilé leurs expérimentations concernant la publicité native et mobile en VR, pour Cardboard (Android et iOS), DayDream et Samsung Gear VR. Le premier format dévoilé pour le moment se présente sous la forme d’un cube, offrant le choix à l’utilisateur de le regarder directement afin de lancer la vidéo promo incluse dans ce petit solide — dont on peut apercevoir l’application concrète juste en dessous.

« Les développeurs et les utilisateurs nous ont dit qu’ils voulaient éviter les expériences publicitaires perturbantes et difficiles à implémenter dans la réalité virtuelle », souligne la publication sur le blog des deux responsables du projet, afin de présenter leur cube publicitaire. Celui-ci est assez facile à ajouter à une application VR pour les développeurs souhaitant l’utiliser et le personnaliser.

Ces premières expérimentations ramènent la question de l’affichage publicitaire dans la VR, pourtant relativement épargnée jusqu’à présent, au-delà de quelques partenariats spéciaux qui s’apparentaient plus à des expériences ludique avant d’être publicitaire. En attendant, pour les développeurs souhaitant s’essayer au cube virtuel, un kit de développement est disponible en early-access si vous en faites la demande.