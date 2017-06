Apple a annoncé la compatibilité de ses Mac avec la réalité virtuelle via le HTC Vive. La bêta de SteamVR est déjà lancée.

WWDC 2017 : Apple profite de sa conférence pour officialiser son entrée dans la réalité virtuelle. Une entrée rendue possible par une nouvelle gamme de Mac plus puissants et, donc, capables de répondre aux exigences de la technologie très gourmande en ressources.

Valve n’a donc pas attendu très longtemps pour proposer sa plateforme SteamVR en bêta sur MacOS tandis que la partie hardware est assurée par le casque HTC Vive afin de proposer une expérience décrite comme « haut de gamme » aux utilisateurs.

This is what the VR stations at #wwdc2017 look like. MacBook, GPU Enclosure, Vive. pic.twitter.com/nQ8n8pPmlP — Holodeck Janitor (@russellholly) June 5, 2017

La VR sur Mac, check

La réalité virtuelle sur Mac n’en est encore qu’à ses balbutiements mais, dans ce domaine, Apple entend refaire son retard très vite. Valve propose une expérience à 360 degrés de la taille d’une pièce comme sur les autres systèmes d’exploitation et a travaillé de concert avec Epic et Unity pour les moteurs 3D. Le WebVR est également de la partie via Mozilla sur le navigateur Firefox. Il suffit de se rendre sur Steam et de rechercher SteamVR pour accéder à la bêta.

Preuve qu’Apple croit en la réalité virtuelle, il propose un devkit VR s’articulant autour d’un GPU externe à brancher via un port Thunderbolt 3 et à utiliser avec la bêta de MacOS High Sierra. De cette manière, les développeurs pourront travailler sur des applications même sur des Mac moins capés et/ou bénéficier d’un surplus de puissance nécessaire à leurs besoins.

Le kit, vendu 599 $, se compose d’une AMD Radeon RX 580 8 Go dans un châssis Sonnet. On imagine que la firme à la pomme pourrait commercialiser un tel boîtier pour le tout-venant dans un avenir proche. Toujours dans l’optique de rendre accessible la réalité virtuelle, même s’il y aura un prix, fort, à payer.