Après s'être éloigné d'Android il y a trois ans, Andy Rubin, le père du système d'exploitation, s'apprête à revenir dans le secteur des smartphones.

Beaucoup plus discret depuis son départ de Google en 2014, Andy Rubin ne s’est pas tourné les pouces pour autant. Il s’est occupé de Playground, un incubateur de startups censé accompagner le développement de produits innovants avec la mise à disposition d’une infrastructure matérielle pour les créateurs.

Mais après neuf ans chez Google à superviser la conception et l’évolution du système d’exploitation Android, il faut croire que cet univers a fini par lui manquer. La preuve : lundi 27 mars, il a publié une photographie sur laquelle on aperçoit un smartphone en partie masqué par une main.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm

— Andy Rubin (@Arubin) March 27, 2017