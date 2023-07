[Deal du Jour] Le Nothing Phone (1) est un smartphone au dos transparent avec des LED qui clignotent. Classique, mais avec un très bon rapport qualité prix, il profite des soldes pour baisser son prix avant l’arrivée de Nothing Phone (2).

C’est quoi, la promo sur ce smartphone ?

Vendu 499 € à sa sortie, le Nothing Phone (1) 8+256 Go, est de temps à autre disponible autour de 400 €. Dans le cadre des soldes d’été, il est vendu sur le site de Boulanger au prix de 359 €.

C’est quoi, ce smartphone aux LED qui clignotent ?

Le Nothing Phone (1) ressemble à un smartphone classique, en dehors de son dos transparent avec les LED apparentes. Une proposition de design originale, qui ne sert pas à grand-chose, mais a le mérite de sortir le smartphone des sentiers battus. Les LED s’allument en fonction de l’utilisation, et sont capables de clignoter en rythme avec les sons et notifications reçues par votre smartphone. En dehors de faire joli, ce système, appelé Glyph, peut aussi indiquer le niveau de recharge de la batterie, ou encore clignoter pour indiquer le passage en mode silencieux.

Le smartphone est sinon classique, avec des bords arrondis et des bordures fines autour de l’écran. Ses dimensions de 159,2 × 75,8 × 8,3 mm et son poids de 193,5 g, lui offrent une bonne prise en main. L’ergonomie est agréable et les finitions sont excellentes, surtout pour cette gamme de prix. Le Phone (1) est doté d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une bonne luminosité. Vous pouvez consulter notre test du NothingPhone (1) pour plus de détails sur ce smartphone atypique.

Le dos transparent du Nothing Phone (1). // Source : Nothing

Est-ce que le Nothing Phone (1) est une bonne affaire pour les soldes ?

Le Nothing Phone (1) est un très bon smartphone pour son prix, et une bonne affaire en promotion. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour vous faire une idée de ce qu’il propose par rapport à la concurrence. Le fabricant Nothing dévoilera son second modèle de smartphone le 11 juillet prochain. Le Nothing Phone (2) devrait tirer plus parti de ses LED, cette fois plus nombreuses, et offrir de meilleures performances, notamment sur le module photo.

Toutefois, le NothingPhone (1) reste un appareil de qualité pour son prix, grâce à sa puce Snapdragon 778G+. Le processeur milieu de gamme, couplée à 8 Go de mémoire vive, est compatible 5G. Les performances sont correctes, mais quelques bugs d’affichage sont à déplorer. La fluidité du smartphone n’est pas non plus exemplaire. En revanche, le taux de rafraîchissement de 120 Hz pourra faire tourner des jeux vidéo sans trop de problèmes, si vous ne poussez pas les graphismes au maximum. Notez que le smartphone tourne sous Android.

Niveau photo, le Nothing Phone (1) s’en sort bien avec ses deux capteurs Sony 50 Mpix et Samsung ultra grand angle 50 Mpix. Quelques défauts de netteté et un piqué légèrement en retrait de nuit sont à déplorer, mais c’est un bon photophone dans l’ensemble. Enfin, côté autonomie, la batterie du Phone (1) vous tiendra un peu plus d’une journée entière.

