Vidéo : Une mini-Lune en lévitation qui éclaire votre salon ? Ça ne sert à rien, mais c'est joli

Vous avez toujours rêvé d'avoir une Lune en lévitation à la maison ? Eux aussi. Sur Kickstarter, une équipe de Hong Kong s'est lancée dans un projet un peu farfelu : faire planer dans les airs une version miniature du satellite naturel de la Terre.

On trouve de tout sur la plateforme de crownfunding Kickstarter : une coque d’iPhone contenant un téléphone Android, un jeu vidéo inspiré d’Apocalypse Now (qui n’a d’ailleurs pas atteint son objectif de financement), un robot-boule qui garde vos animaux domestiques… et la Lune. Pas celle que vous pouvez apercevoir dans le ciel une fois la nuit tombée, évidemment, mais une version miniature du satellite naturel de la Terre. Plus exactement, il s’agit d’un prototype de globe lunaire, sans fil, en lévitation.

Ce projet un peu allumé est né dans l’imagination de trois Hongkongais. « Nous sommes les Coocepts, nous sommes de grands fans de la Lune, et nous avons toujours rêvé de l’attraper dans le ciel. Il y a un an, nous avons créé notre première lune éclairée portable. Avec les dernières technologies en impression 3D, nous sommes capables de créer une sphère sans recourir au moulage par injection en surface », expliquent-ils sur Kickstarter.

Nous avons toujours rêvé d’attraper la Lune dans le ciel

Prochaine étape pour les Coocepts : trouver un moyen de faire éviter, à l’instar de l’astre original, cette mini Lune éclairée dans les airs. Ses créateurs se sont donnés jusqu’au 6 avril 2017 pour réunir la somme de 400 000 HK$ par l’intermédiaire de la plate-forme de crowfunding. L’argent récolté doit servir à repenser le design de l’objet, pour y ajouter un module sans changer l’aspect extérieur du globe.

Ces amoureux de la Lune ont également passé plusieurs mois à réfléchir au matériau qui composera le socle de cette Lune, avant d’arrêter leur choix sur les aimants au néodyme. L’extérieur du socle sera composé de bois, et devrait apporter la charge nécessaire pour éclairer la sphère en lévitation.

Disponible en versions 15 centimètres et 20 centimètres, chaque lune nécessite au total 1 440 couches pour être imprimée en vingt-quatre heures. Certes, l’objet ne semble pas être d’une grande utilité, mais si le fait d’avoir une Lune en lévitation au milieu de votre salon vous semble être la quintessence du cool, sachez qu’à partir d’une contribution de 999 HK$ (soit environ 120 euros), vous pourrez recevoir chez vous une version miniaturisée de cette Lune, de 15 centimètres, accompagnée de son socle de lévitation.