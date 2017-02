Ça commence mal pour l'adaptation d'Apocalypse Now en jeu vidéo : le Kickstarter a échoué.

Malgré la bonne volonté des personnes impliquées, il semblerait que les fans du film culte Apocalypse Now ne veulent pas d’une adaptation en jeu vidéo, même si elle est supervisée par Francis Ford Coppola lui-même. Le projet, soutenu par American Zoetrope, a tenté de récolter de l’argent via Kickstarter. L’objectif était fixé à 900 000 $ et, en trois semaines, il n’en a amassé qu’à peine plus de 170 000. Mais cela n’a visiblement pas éteint la motivation des développeurs puisqu’ils ont décidé de lancer leur propre site afin d’obtenir les fonds nécessaires. Avec plus d’ambition encore.

Motivation

De 900 000 $, le budget est passé à 5,9 millions de dollars : pas vraiment la même histoire en somme. Mais contrairement à Kickstarter, où une limite de temps est imposée, ici, Apocalypse Now pourra recevoir de l’argent tout au long de sa gestation. American Zoetrope justifie ce choix, « ApocalypseNow.com sera un espace d’implication où les fans et les backers pourront recevoir les dernières mises à jour, communiquer avec l’équipe qui fait le jeu et continuer de soutenir le projet durant tout le cycle de développement. L’équipe va tenir compte de ce dialogue pour créer un jeu Apocalypse Now à la hauteur du film ».

Visiblement, la société n’as pas compris que c’était une fausse bonne idée de transposer le film de guerre en expérience vidéoludique. « Nous sommes en train de donner naissance à une expérience interactive aux couleurs d’Apocalypse Now — comme Fallout : New Vegas sous acide au Vietnam. » affirme, presque naïvement, Montgomery Markland, le directeur du jeu. En faisant un rapide calcul par rapport aux 170 000 $ amassés en 21 jours, il lui en faudrait 729 pour atteindre les 5,9 millions de dollars demandés. Soit deux ans… Bon courage.