Une startup californienne s'apprête à lancer Pebby, un robot qui s'occupera de vos animaux à votre place lorsque vous ne serez pas à la maison.

Constitué d’une « balle robot » en polycarbonate et d’un collier intelligent, le système de Pebby s’appuie sur une connexion Wi-Fi et une application qui analyse constamment la santé et le comportement de notre ami à quatre pattes. Le robot roulant, d’une taille de 8 cm, suivra l’animal en envoyant des notifications et des images vidéo haute définition (720 p) aux propriétaires.

Pebby intégrera 3 batteries lithium-ion qui lui permettront de « jouer » avec les animaux pendant 12 heures : pour le recharger, on devra l’insérer dans un chargeur Wi-Fi en forme de niche. Le propriétaire contrôlera le robot avec une application iOS ou Android et aura la possibilité de régler sa vitesse. De plus, on pourra changer le design de son boîtieret la couleur de ses LED. Pour jouer à distance, le robot intégrera un haut-parleur et un laser. Pebby sera aussi doté d’un dispositif de vision nocturne.

Hansen Goh, le fondateur et CEO de Pebby, souligne les bénéfices de son appareil robotisé : « Nous avons créé un système complet qui prend soin des animaux, en apportant de la tranquillité d’esprit aux propriétaires. Pebby permet à ces derniers d’interagir à distance avec leurs animaux, en prenant des photos et en contrôlant leur santé. En même temps, ils auront un produit qui permettra aux animaux de s’amuser à la maison. »

À l’heure actuelle, Pebby a lancé une campagne sur KickStarter, dont le but est d’atteindre 50 000 dollars de financements … elle en a déjà collecté plus de 57 000. Pour les contributeurs qui donneront plus de 124 dollars, l’entreprise livrera un kit complet de Pebby en juillet 2017.